Rothammel zahlt Vertrauen bei den Czech Open zurück

Als wäre nichts gewesen: Sophie Rothammel (r.) turnt nach ihrer mehrmonatigen Verletzung mit dem Dance-Team bei den Czech Open, © Koppe

Die Rotenburgerin Sophie Rothammel gewinnt nach ihrer Verletzungspause Bronze bei den Czech Open. Für einen weiteren Podestplatz reicht es knapp nicht.

Rotenburg – Mit einem erfolgreichen Comeback hat sich Sophie Rothammel nach ihrer langen Verletzungspause auf der internationalen Bühne zurückgemeldet. Die Aerobicturnerin des TuS Rotenburg gewann mit der Dance-Formation der deutschen Nationalmannschaft die Bronzemedaille bei den Czech Open. „Dass Sophie wieder einen festen Platz im Dance-Team bekommen hat, war eine tolle Auszeichnung und als Vertrauensbeweis an Sophies Leistung seitens der Nationaltrainer zu sehen“, sagte ihre mitgereiste Heimtrainerin Maike Niederschulte.

Die Czech Open gehörten erneut zu den Highlights im internationalen Aerobicturnkalender. „Wir haben in Prag einen Mammutwettkampf erlebt“, berichtete Niederschulte, die mit Trainerkollegin Alicia Koppe und fünf Athletinnen des TuS Rotenburg anreiste. „In diesem Jahr haben so viele Nationen und Sportler wie noch nie an den Czech Open teilgenommen, darunter auch Top-Nationen wie die Türkei, Spanien, Bulgarien und Großbritannien.“

Annika Gerla schont sich für Dance-Team-Auftritt

In der Altersklasse der 15- bis 17-Jährigen setzte neben Rothammel auch Sophia Enns ein Zeichen. In ihrem ersten Einzelstart in dieser Saison und nach einer mehrmonatigen Verletzungspause belohnte sie sich mit 16,8 Punkten und Platz 18. Damit war die Wümmestädterin sogar die beste deutsche Einzelstarterin. Letizia Gerla schaffte es hier mit 16,05 Punkten unter 70 Startern als drittbeste Deutsche auf Rang 44. Im Trio mit Rothammel lief es für die beiden hingegen nicht rund. „Leider schlichen sich ein paar Elementefehler ein, wodurch wir ein paar Punkte liegenlassen haben“, erklärte Koppe. Unter 20 Startern rangierte das Trio auf Platz 15. „Die Basis, die Choreografie stimmt, bis zu den Deutschen Jugendmeisterschaften im Juni müssen wir weiter an der Ausführung der Elemente arbeiten.“

Als jüngste Rotenburgerin startete Charlotte Müller in der Altersklasse der Zwölf- bis 14-Jährigen und stellte sich 124 Gegnern. Mit einer soliden Leistung von 15,8 Punkten belegte Müller Mittelfeldrang 64. Aufgrund von Kniebeschwerden verzichtete ihre Teamkollegin Annika Gerla auf einen Einzelstart und auch ihr gemeinsames Trio mit Mathilda Michaelis (MTV Wolfenbüttel) trat daher nicht an. Durch die Schonung startete Annika Gerla am letzten Tag zumindest zusammen mit Charlotte Müller im Dance-Team des Aerobicturn-Zentrum Nord. Mit einer guten Darbietung freuten sie sich über einen fünften Platz und schrammten nur 0,2 Punkte an Bronze vorbei. Direkt dahinter beendete eine weitere ATZ-Gruppe ohne Rotenburger Beteiligung als Sechste den Wettkampf.

Wettkampftage sind „eine Achterbahn der Gefühle“

„Wir durchlebten an den drei Wettkampftagen insgesamt eine Achterbahn der Gefühle“, meinte Niederschulte und fasste zusammen: „Nach dem Verletzungsausfall sahen wir die guten Einzelleistungen, dann das Pech im Trio und am Ende reichte es sogar noch für eine Bronzemedaille.“ nk