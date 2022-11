Rothammel verfolgt große Pläne mit dem Eliteteam

Rotenburgs Aerobicturnerinnen Charlotte Müller, Annika Gerla, Sophia Enns, Letizia Gerla, Sophie Rothammel und Anna Falamov (v.l.) freuen sich auf die internationalen Wettkämpfe im neuen Jahr. © Koppe

Zum zweiten Mal in Folge hat es Sophie Rothammel in das Eliteteam geschafft. Einem weiteren Rotenburger Quintett gelang der Sprung in den Bundeskader.

Rotenburg – Sophie Rothammel hat es wieder gepackt. Die Aerobicturnerin des TuS Rotenburg qualifizierte sich jüngst für die Nationalmannschaft. „Als ich erfuhr, dass ich den Bundeskadertest bestanden habe und wieder ins Eliteteam Jugend aufgenommen wurde, war ich natürlich sehr glücklich“, erzählt die Wümmestädterin. Über ein mehrstufiges Sichtungsverfahren hatte sie es in die Auswahl der zehn besten Deutschen der Altersklasse 15 bis 17 Jahre geschafft.

Bereits im Oktober wurden aufgrund der guten Leistungen bei den Deutschen Meisterschaften 52 Sportler aus elf Vereinen zum Bundeskadertest nach Halle/Saale eingeladen. Nach der Auswertung gab es nun die Sicherheit: Neben Rothammel bestanden auch die fünf weiteren Rotenburgerinnen die Prüfung. Sophia Enns, Annika Gerla, Letizia Gerla, Charlotte Müller und Anna Falamov gehören somit künftig dem Bundeskader an. Gleichzeitig bedeutet dies die Aufnahme in das in Rotenburg ansässige Aerobicturn-Zetrum Nord. „Wir sind wirklich happy, dass alle den Kadertest gemeistert haben“, betont Maike Niederschulte. Besonders viel Lob verteilt die Trainerin für Falamov, die es, neben Müller, bei ihrer ersten Teilnahme direkt in den Nachwuchskader der Zwölf- bis 14-Jährigen schaffte.

Die Europameisterschaft als großes Ziel

Für Rothammel ist es in der nächsthöheren Altersklasse indes das zweite Jahr in Folge. „Die Erfahrungen, die ich im letzten Jahr bei der Weltmeisterschaft in Portugal machen konnte, haben mich sehr geprägt“, verrät sie. Dort hatte sich die 15-Jährige mit dem Eliteteam den sechsten Platz gesichert.

Nun nimmt sich Rothammel auch langfristig einiges vor: „Ich möchte mit dem Eliteteam in kleinen Schritten groß werden. Damit meine ich, dass ich helfen möchte, Deutschland zu einer angeseheneren Aerobicturn-Nation zu machen – so wie zum Beispiel Portugal oder Spanien. Aktuell kommen wir den großen Nationen noch nicht ganz hinterher und das würde ich gerne ändern.“

Für 2023 steckt sich die Schülerin wiederum die Europameisterschaft als größtes Ziel. „Aktuell habe ich einen festen Platz im Dance-Team. In der Gruppe bin ich im B-Team. Je nach Leistungsstand kann sich das aber alles jederzeit ändern. Die Besten werden am Ende zur EM fahren dürfen. Ich hoffe natürlich sehr, dass ich eine von ihnen sein werde“, erläutert die Schülerin. nk