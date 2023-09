Rotenburgs Niepel will „nicht vom Aufstieg sprechen“

Von: Matthias Freese

Stammspieler beim RSV II: Jannik Niepel. © Freese

Am Wochenende steht für die RSV-Reserve das Derby gegen Scheeßel an. Zuvor spricht Jannik Niepel über die Ambitionen und den Rotenburger Höhenflug.

Rotenburg – Spitzenreiter nach fünf Partien – dass der Rotenburger SV II die Fußball-Kreisliga anführt, kommt eher unerwartet. Wir haben vor dem Derby gegen RW Scheeßel (Sonntag, 13 Uhr) bei Mittelfeldspieler Jannik Niepel (23) nachgefragt.

Können Sie uns den aktuellen Höhenflug erklären?

Erklären kann ich das nicht. Wir sind sehr gut gestartet, hatten teilweise das nötige Spielglück und waren die letzten Spiele sehr souverän – trotz des kleinen Kaders und der wenigen Wechselmöglichkeiten.

Sie sprechen es an. Ist der Kader nicht zu dünn oder ist das sogar ein Plus?

Das kann ein Vorteil sein. Wenn jeder regelmäßig spielt, ist keiner unglücklich. Das wird man aber über die Saison sehen. Wenn wichtige Leute sich verletzten, muss man gucken, wie man es auffängt. In der Kreisliga geht für viele der Beruf vor. Deshalb wären zwei, drei Leute mehr schon nicht schlecht. Wir kriegen zwar ab und zu ein, zwei Spieler aus der Ersten, aber die brauchen ihre Leute ja auch, um zu rotieren.

Was läuft anders als vergangene Saison, als der Start nicht gut war und es gegen den Abstieg ging?

Wenn es läuft, dann läuft es halt. Letzte Saison hatten wir teilweise gar kein Glück, haben die falschen Entscheidungen vor dem Tor getroffen und die Chancen nicht genutzt. Diese Saison machen wir auch mal aus keiner Chance ein Tor. Und Tonny (Munezero, Anm. d. Red.) ist eingeschlagen. Er steht da, wo ein Stürmer stehen muss – so einen brauchst du.

Sie selbst sind vergangene Saison im fließenden Übergang in den Kader der Zweiten gerutscht. Keine Ambitionen mehr auf Oberliga?

Ambitionen schon, aber das war vor der letzten Saison mit den Trainern Tim Ebersbach und Christoph Drewes so abgesprochen, dass sie mir nichts versprechen können. Ich war einverstanden, dass ich mir Spielpraxis in der Zweiten geholt habe und es macht mir Spaß da. Ich hätte teilweise mit in den Kader gekonnt, aber wenn du weißt, dass du wahrscheinloch sowieso nicht reinkommst, dann spiele ich lieber in der Zweiten. Ab dieser Saison mache ich eine neue Ausbildung zum Forstwirt, da hat es gut gepasst, dass ich den Fußball runterschraube. Das heißt aber nicht, dass wir es nicht ambitioniert betreiben.

Und auf welcher Position sehen Sie sich?

Sechser und Achter ist mein Gebiet. Auch mal Innenverteidiger, wenn Not ist, aber ich bevorzuge die Sechs.

Jetzt steht das Derby gegen Scheeßel an. Geht die Siegesserie weiter?

Gegen Scheeßel, das ist ein Pflichtsieg. Die sind Aufsteiger, wir der klare Favorit.

Ist der Rotenburger SV II schon ein Spitzenteam und reif für den Aufstieg?

Würde ich nicht behaupten, wir gucken von Spiel zu Spiel. Wir wollen nicht vom Aufstieg sprechen, aber schon oben mitspielen. Wenn wir am Ende oben dabei sind, sagen wir nicht Nein, aber es sind erst fünf Spiele gespielt. Was für uns spricht: So lange du oben bist und andere nachziehen müssen, ist das ein Vorteil für uns.

Bei Aufstiegsgedanken würde der Trainer vermutlich dazwischenhauen ...

Auf jeden Fall!

Mit dem Wechsel von Michel Müller zu Torsten Krieg-Hasch musste sich das Team umgewöhnen?

Wir kommen damit klar! Das sind zwei unterschiedliche Typen. Bei Michel Müller war man vom Alter her auf einer Höhe. Das ist teilweise gut, aber manche haben ihn dann auch vielleicht nicht richtig ernst genommen. Das gibt es bei Torsten nicht mehr.