Rotenburgs Footballern droht das Aus

+ © Freese Die Rotenburg Wolverines stehen trotz der sportlich guten Ausgangslage in dieser Saison vor einer ungewissen Zukunft, was die nächsten Jahre angeht. © Freese

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Hendrik Denkmann schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Den Wolverines fehlt ein Jugendteam, um auch nächstes Jahr am Spielbetrieb teilzunehmen. Eine Spielgemeinschaft gilt als eine von drei Lösungen.

Rotenburg – Bei den Rotenburg Wolverines herrscht Aufregung und Anspannung zugleich. Und das nicht nur, weil die Footballer auf einem guten Weg sind, sich für die Play-offs zur Verbandsliga zu qualifizieren, sondern auch, da nicht weniger als die eigene Existenz auf dem Spiel steht. Das Problem: Dem Anfang 2022 neu gegründeten Team fehlt eine bestimmte Jugendmannschaft. „Bekommen wir die nicht bis zum neuen Jahr zusammen, dann gibt es kein Football mehr in Rotenburg“, verdeutlicht Anton Kukuschkin, Offensive Coordinator des Landesligisten. Aktuell überwiegt bei ihm jedoch (noch) der Optimismus, dass der Verein eine Lösung findet.

Worum geht es eigentlich? Konkret steht in Paragraf 33 der Spielordnung des American Football Verbandes Deutschland (AFVD): „Jeder Verein mit einer Herrenmannschaft im Tackle Erwachsenenspielbetrieb muss mit einer Jugendmannschaft am Jugendspielbetrieb teilnehmen. Teilnahme bedeutet mehr als nur die Meldung der Mannschaft und das Abmelden nach einem Pflichtspiel.“ Dem Verein stehe es dabei frei, in welcher Alters- oder Leistungsklasse und ob im Tackle- oder Flagfootball er diese Pflicht erfülle, heißt es dort weiter.

Aktuelles Flag-Team reicht nicht aus

Ganz so einfach ist es dann aber nicht, meint Kukuschkin: „Es muss mindestens eine Neuner-Flag-Mannschaft sein. Wir haben zurzeit aber nur eine Fünfer-Flag. Es ist schade, dass die nicht anerkannt wird.“ Dies liegt daran, dass beim Fünfer-Flag gänzlich auf Kontakt verzichtet wird. Beim Neuner-Flag spricht man vom sogenannten „gemischten Kontakt“. Heißt: „Man darf ein bisschen blocken“, erklärt der Wolverines-Coach und ergänzt: „Dafür sind unsere Kids zu jung.“ Zurzeit zählt die Mannschaft rund 20 Spieler im Alter von sieben bis 15 Jahren, wobei der Großteil eher zu den jüngeren Jahrgängen zählt. Es würde also Jahre dauern, ehe diese Spieler für die gewünschte A-Jugend (16 bis 18 Jahre) zur Verfügung stünden. Die Zeit drängt jedoch, um den aktuellen Stamm von sechs Sportlern auf die nötige Mindestanzahl von 22 zu erhöhen. Denn laut Spielordnung „besteht bezüglich des Nachweises der Jugendarbeit eine Karenzzeit von zwei Jahren ab Aufnahme des Spielbetriebs in einer Liga“. Im Fall der Wolverines läuft die Ende des Jahres ab.

Somit gibt es bei den Rotenburgern mehrere Szenarien. Eines ist die Jugendspielgemeinschaft. Bedingung dafür ist laut Spielordnung, dass „der jeweilige Verein mindestens die Hälfte der zur Lizenzerteilung notwendigen Mindestpässe stellt“ – also elf. Als mögliche Partner kommen zwei Vereine aus dem näheren Umkreis infrage. Zum einen ist das der TSV Emtinghausen, der die Football-Sparte erst in diesem Jahr gegründet hat, zum anderen sind es die Ritterhude Badgers. „Mit denen haben wir schon zu Northern-United-Zeiten (bis Ende 2021 der Vorgänger der Wolverines, Anm. d. Red.) eine Spielgemeinschaft in der Jugend gemacht“, erinnert sich Kukuschkin und weist darauf hin: „Spielgemeinschaften gibt es mehr als eigenständige Vereine. Das betrifft also nicht nur uns. Auch die größeren Vereine wie Braunschweig bekommen zunehmend Probleme.“

Tryout und verstärkte Öffentlichkeitsarbeit

Ein möglicher anderer Weg, den die Wolverines jedoch gerne vermeiden würden, sind Gespräche mit dem niedersächsischen Verband zwecks einer Verlängerung der Zwei-Jahres-Frist, um dann nach einer weiteren Saison im besten Fall eigenständig ein Team zu melden. Sicher ist, dass die Wümmestädter am liebsten schon 2024 eigenständig an den Start gehen würden. Dafür veranstalten sie am 17. September von 14 bis 17 Uhr auf dem Ahe-Sportplatz ein Tryout. Zudem ist ein verstärkter öffentlicher Auftritt mit Flyerverteilungen in den Schulen und Werbeaktionen auf den Social-Media-Kanälen geplant, um das mögliche Aus des American Footballs in Rotenburg zu verhindern.