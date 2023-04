Rotenburger SV vor dem finalen Schritt in Gifhorn

Von: Matthias Freese

Teilen

Rotenburgs Innenverteidiger Marlo Siech ist nach seiner Gelbsperre wieder einsatzbereit. © Freese

Die Abstiegssituation in der Oberliga bleibt kompliziert. Der Rotenburger SV dürfte mit einem Sieg in Gifhorn aber wohl ziemlich sicher durch sein.

Rotenburg – Die Letzten waren gegen zwei Uhr nachts wieder zu Hause. Es war eine anstrengende Tour in den Osten Niedersachsens, die sich für die Oberliga-Fußballer des Rotenburger SV aber gelohnt hatte. Der 2:1-Sieg bei der FSV Schöningen am Mittwoch brachte die Wümmestädter auf 40 Punkte und Platz acht. Können sie nun am Sonntag (17 Uhr) beim Tabellen-15. MTV Gifhorn einen weiteren Dreier nachlegen, sollte der Klassenerhalt geschafft sein. „Wenn der Spieltag gut für uns läuft, könnte das der finale Schritt werden“, glaubt auch Coach Tim Ebersbach.

Dass die jetzige Ausbeute immer noch nicht sicher zum Ligaverbleib reicht, liegt daran, dass die Zahl der Absteiger weiter ungewiss ist. „Ich rechne jetzt immer mit sechs“, verweist Rotenburgs Trainer auf die ungünstige Konstellation in der 3. Liga und der Regionalliga. Und er findet: „Eigentlich wären sechs Absteiger eine Frechheit.“ Schließlich müsste dann ein Drittel der Liga die Klasse nach unten verlassen. Vor diesem Drittel liegt der RSV aktuell mit sieben Punkten Vorsprung und einem Torverhältnis, das wie ein weiterer Zähler wiegt.

Chwolka-Zwillinge fallen aus, Siech ist zurück

Ebersbach ist froh, wenn endlich Klarheit herrscht, vor allem, weil es vorher schwer ist, neue Spieler zu überzeugen. „Ich will Qualität, dafür muss man fest den Klassenerhalt haben. Wir werden uns jetzt aber langsam konkreter damit beschäftigen.“ Ein neuer Torwart muss her, das ist nach dem Wechsel von Jeroen Gies (Heeslinger SC) klar. Ansonsten gilt: „Wir wollen bewusst gutes, frisches und junges Blut und potenzielle Verstärkungen. Die kommen aber erst nach der Saison.“ Zudem ist ja noch fraglich, wer von den Stammkräften bleibt. Joel Schallschmidt oder Tom Kanowski – das ist kein Geheimnis – liebäugeln durchaus mit einem Wechsel in die Regionalliga. „Klar werden auch unsere Jungs interessant auf dem Markt“, weiß Ebersbach.

Kein Wunder angesichts der Erfolgsbilanz. Der RSV ist in der Rückrundentabelle am Punkteschnitt gemessen mit 23 Zählern in zwölf Spielen die fünftbeste Mannschaft der Oberliga. Zudem besitzt er mit nur 32 Gegentoren die zweitbeste Defensive. Und zu der stößt nach seiner Gelbsperre Innenverteidiger Marlo Siech wieder dazu. Dafür wird allerdings mit Lucas und Yannick Chwolka die Doppel-Sechs fehlen. Die Zwillingsbrüder sind privat verhindert. „Wir haben da Alternativen ohne Qualitätsverlust“, betont Ebersbach. „Ein Wedat Bezek hat gut trainiert“, auch Stefan Denker oder Schallschmidt könnten die Rolle übernehmen. maf