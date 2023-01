Sportlerwahl: U19 des Rotenburger SV ‒ ein Freundeskreis schafft den Selbstläufer

Von: Vincent Wuttke

So bejubelte die U 19 des Rotenburger SV den Bezirkspokalsieg. © Freese

Die U19-Fußballer des Rotenburger SV haben 2022 nach mittlerweile 17 Jahren wieder einen Bezirkspokalsieg für ihren Verein in der Jugend geholt.

Rotenburg – Der Bann wurde gebrochen! Nach fast 20 Jahren durfte wieder eine Jugendmannschaft des Rotenburger SV über den Sieg im Fußball-Bezirkspokal jubeln. 2005 war es die damalige B-Jugend, die mit Tobias Kirschke, Patrick und Mirko Peter sowie Christoph Meinke oder Ole Bruns triumphierte. Ende Mai 2022 beendete dann die U 19 des RSV die Durststrecke – ausgerechnet im eigenen Ahe-Stadion.

Das Team von Trainer Michel Müller besiegte im Endspiel vor mehr als 200 Zuschauern den Landesliga-Konkurrenten VfL Güldenstern Stade mit 3:2 dank eines Treffers von Kevin Braber kurz vor dem Abpfiff in der 89. Minute, als schon viele mit einem Elfmeterschießen rechneten. „Wir haben uns für ein tolles Jahr belohnt“, fand Braber nach Abpfiff. Schon im Halbfinale zeigten sich die Talente nervenstark und feierten nach einem Kopfballtor von Nico Nachtigall den 1:0-Sieg gegen Eintracht Elbmarsch. „Wir hatten das Pokalfinale schon früh als Saisonziel ausgegeben, weil das Endspiel bei uns angesetzt war. Da hat man dann auch immer gemerkt, dass die Jungs noch viel motivierter waren als in der Liga. Das war ein besonderer Fokus“, erinnert sich Müller.

Einen typischen Torjäger gab es nicht ‒ na und?

Seine Elf zeichnete vor allem die Ausgeglichenheit aus. Einen klaren Torjäger gab es nicht. Und auch die U 17-Aushilfen wie Juri Veltri oder Maik Müller überzeugten bei ihren Einsätzen.

In der Landesliga hatte die Mannschaft einen starken dritten Platz belegt, musste aber dem VfL Güldenstern Stade die Meisterschaft überlassen. Im Pokal gab es gegen den Konkurrenten dann im Finale die Revanche. Dabei hatte der größte Teil der Mannschaft mit einer ungewöhnlichen Doppelbelastung zu tun, denn die meisten Talente liefen nicht nur für die U 19 sondern auch für die U 23 in der Herren-Kreisliga auf und ärgerten die erfahreneren Gegenspieler.

Müller spricht von großer Belastung für die Jungs

Der Grund: Müller hatte das Team in der U 18 übernommen und dann in der U 19 mit seinen Plänen überrascht. „Die Mannschaft war schon für die U 19 gemeldet, als ich dann auch Trainer für die U 23 wurde und vom Vorstand und mir die Idee kam, die meisten Spieler in beiden Teams fest einzuplanen“, spricht der Rotenburger über einen turbulenten Sommer 2021. Er hatte in seinem Garten täglich telefoniert und schließlich alle Jungs überzeugt. „Die Belastung war schon groß. Aber am Ende war es ein totaler Selbstläufer“, schwärmt Müller.

Weshalb alles so gut geklappt hat? „Die Mannschaft hat ausgezeichnet, dass es ein gemeinsamer Freundeskreis war. Also hatten auch alle Lust, so oft in der Woche Zeit miteinander zu verbringen“, beschreibt der 26 Jahre alte Trainer seine Schützlinge. Nun ist Müller mit seinen Talenten bei den Herren ein Team. Übrigens ist die U 23 im Kreispokal noch drin. Und auch dort gab es schon lange keinen RSV-Erfolg mehr.