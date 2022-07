Rotenburger SV trotzt im letzten Test vor Oberliga-Start der Müdigkeit

Von: Hendrik Denkmann

Gefoult: Erik Köhler wurde vor dem 4:2 von den Beinen geholt. © Freese

Im letzten Testspiel vor dem Start in die neue Oberligasaison hat der Rotenburger SV noch einmal knapp gewonnen.

Rotenburg – Eine Woche vor dem Saisonstart in der Oberliga haben die Fußballer des Rotenburger SV ihren letzten Test gewonnen. Gegen die U 19 des JFV Nordwest (A-Jugend-Regionalliga) hieß es 4:3 (3:1) für die Mannschaft von Tim Ebersbach, der nun mit einem „guten Gefühl“ in die letzten Tage der Vorbereitung geht.

„Über 60 Minuten war das richtig gut. Danach hat merklich die Müdigkeit eingesetzt“, erklärte der RSV-Coach, der mit seinem Oberligisten noch am Freitag einen „anstrengenden Kraftzirkel“ absolviert und am Samstagmorgen noch eine Einheit vor dem Spiel eingeschoben hatte. „Dafür haben wir echt zielstrebig nach vorne gespielt“, freute sich Ebersbach. Der Coach hob vor allem Gerrit Frohn, den Keeper der Gäste, hervor. Er habe kurz vor und nach der Pause „drei oder vier Hundertprozentige mit megageilen Paraden verhindert“. Bei den Toren von Marlo Siech (8./33.) und Joel Schallschmidt (20.) war Frohn aber machtlos. Auf der anderen Seite nutzte Tom Gaida eine der wenigen Chancen des JFV Nordwest (38.). „Es war am Ende zu eng. Wir sind mit unseren Möglichkeiten ein bisschen verschwenderisch umgegangen“, meinte Ebersbach aufgrund des Torschussverhältnisses von 12:4. Nur Lucas Chwolka erhöhte nach einem Foul von Jeremy Wrobel an Erik Köhler per Elfmeter (62.). Gaida und Marian Eilers netzten wiederum für den JFV Nordwest (54./77.).