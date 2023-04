Rotenburger SV: Timo Kanigowski ist wieder „zu Hause“ ‒ als neuer Co-Trainer

Von: Matthias Freese

Im Februar schaute Timo Kanigowski (vorne) zuletzt beim RSV-Spiel gegen Heeslingen zu und plauderte auch mit einigen alten Weggefährten (wie hier Tobias Kirschke). © Freese

Tim Ebersbach, Coach des Rotenburger SV, bekommt seinen Wunschkandidaten: Timo Kanigowski wird in der nächsten Saison Co-Trainer beim Oberligisten.

Rotenburg – Ende Mai 2019 arbeiteten sie das bis dato letzte Mal zusammen. Es war im Landesliga-Heimspiel gegen den FC Verden 04, das mit 0:1 verloren ging. Ab dem Sommer steht Timo Kanigowski nach vier Jahren wieder für den Rotenburger SV unter Vertrag, jedoch nicht als Spieler. Der 32-Jährige wird beim Fußball-Oberligisten unter Coach Tim Ebersbach der neue Co-Trainer neben Christoph Drewes. Die alten Freunde sind wieder vereint – und stehen dann allesamt an der Seitenlinie. Für Kanigowski endet damit nach einem halben Jahr seine Zeit beim Brinkumer SV aus der Bremenliga. Er „beerbt“ bei den Wümmestädtern Björn Mickelat, der den Landesligisten TSV Etelsen übernimmt.

RSV-Präsident Peter Grewe verkündete erfreut die Einigung mit Kanigowski und meinte: „Wir sind alle froh. Ich glaube, Timo freut sich auch auf den Job.“ Das wiederum kann der Rückkehrer, der fünf Jahre lang für den RSV gespielt hatte, uneingeschränkt bestätigen: „Ich habe da richtig Bock drauf, fühle mich in Rotenburg noch verwurzelt und hatte dort meine besten Herrenjahre.“ Zudem verbinde ihn eine enge Freundschaft mit Ebersbach und Drewes: „Für irgendeinen Verein hätte ich es nicht gemacht – nur in dieser Konstellation, denn wir leben die gleiche Fußballphilosophie.“ Christoph Drewes hatte dabei zunächst vorgefühlt, im Februar schaute Kanigowski dann auch zum Heimspiel gegen den Heeslinger SC vorbei.

Für Ebersbach ist Kanigowski der Wunschkandidat

Dabei hätte der in Bremervörde aufgewachsene Defensivspieler durchaus noch ein paar Jahre höherklassig weiterspielen können, jetzt in Brinkum ist er ein Führungsspieler. Doch er macht einen klaren Cut: „Ich höre gesund als Spieler auf und werde nicht durch eine blöde Verletzung dazu gezwungen. Es ist der perfekte Abschluss und für mich die Chance, auf einen erfolgreichen Zug aufzuspringen.“ Schließlich hat der Serviceberater, der im Porsche-Zentrum Bremen arbeitet, mitbekommen, wie sich der RSV in der Oberliga mittlerweile entwickelt hat.

„Ich finde das ganz sympathisch, dass er Rotenburger Stallgeruch hat“, sagt Ebersbach und ist überzeugt, dass Kanigowski 100-prozentig passt. „Er war mein Wunschkandidat. Ich sehe ihn als Riesengewinn und freue mich mega. Er bringt was Neues, Kreatives mit.“ Für Kanigowski ist der Trainerjob – abgesehen von früheren Tätigkeiten im Jugendbereich zu Bremervörder Zeiten – aber ziemliches Neuland. Deshalb hat er auch das RSV-Angebot, Coach der Zweiten zu werden, abgelehnt. „Ich will nicht nur der Hütchenaufsteller sein, aber ich will erst mal im Hintergrund arbeiten und zwei, drei Jahre von ,Ebbe‘ und ,Drewi‘ lernen. Und es war die Prämisse, dass ich mich bis spätestens Ende des Jahres für den Trainerlehrgang eingeschrieben habe.“ Ebersbach glaubt dabei jetzt schon: „Ich sehe ihn auch als Kandidaten für mehr.“

Weiter in Werders Traditionself mit Ailton, Klasnic und Co.

Im Training will Kanigowski freilich noch einige Einheiten mitmachen und soll dort auch bei Bedarf den spielenden Co-Trainer geben. „Der macht die Sachen noch perfekt vor“, weiß Ebersbach und kann sich vorstellen, dass sein neuer „Co“ auch zu den jüngeren Spielern eine gute Bindung aufbauen wird.

Mit Stefan Denker oder den Chwolka-Zwillingen Lucas und Yannick hat Kanigowski noch beim RSV zusammen gespielt. Und seine Lust, selbst auf dem Platz zu stehen, wird er weiterhin ausleben können – in der Werder-Traditionself mit Ailton, Ivan Klasnic und Co. „Seit drei Jahren bin ich da fester Bestandteil“, erzählt er – obgleich er nie für die Grün-Weißen in der Jugend oder bei den Herren gespielt hat. Doch Dieter Burdenski und Lars Unger, die Macher der Legendenmannschaft, wissen, was sie an ihm haben. „Zwölf feste Termine dieses Jahr stehen schon. Das werde ich, wenn sie mich einplanen, auch wahrnehmen“, sagt Kanigowski, schränkt aber mit Hinweis auf die Prioritäten gleich ein: „Wenn sich Termine überschneiden, bin ich fest in Rotenburg.“