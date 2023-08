Rotenburger SV: Diagnose bei Ortiz, Diop gegen Meppen II vor Debüt

Von: Matthias Freese

Bereit für seinen ersten Einsatz im RSV-Trikot: Lamine Diop dürfte Samstag zumindest im Kader stehen. © Freese

Jesse Ortiz verletzt, Max Buschermöhle angeschlagen ‒ aber Lamine Diop steht Samstag in Meppen vor dem ersten Auftritt im Trikot der Rotenburger SV.

Rotenburg – Gut möglich, dass es bei den Oberliga-Fußballern des Rotenburger SV am Samstag (14 Uhr) in der Partie beim Aufsteiger SV Meppen II zu einem sehnlichst erwarteten Debüt kommt. Coach Tim Ebersbach plant, Neuzugang Lamine Diop nach seinem auskurierten Bänderriss erstmals mit in den Kader zu nehmen. Dafür fällt der Amerikaner Jesse Ortiz längere Zeit aus. Er hatte sich im Achtelfinalspiel des Niedersachsenpokals am Mittwoch beim SV Atlas Delmenhorst (1:3) in der Schlussphase verletzt – nichts am Knie, wie erst befürchtet, aber ein Muskelfaserriss im Oberschenkel, wie sich tags darauf herausstellte.

Für Ortiz geht es nun vom Orthopäden zunächst zur MRT-Untersuchung. Er dürfte vermutlich sechs Wochen ausfallen, wie er dem Verein bereits mitteilte. „Er hatte früher schon mal Probleme mit der Oberschenkelmuskulatur“, berichtet Ebersbach und sagt: „Jesse ist ein Spieler, bei dem wir gehofft hatten, dass er uns schon in den nächsten Wochen weiterhilft, wenn er den deutschen Fußball besser versteht.“ Nun erfährt dieser Prozess eine Verzögerung.

Einige Wochen wird Jesse Ortiz (hier vor seiner Einwechslung) wegen eines Muskelfaserrisses pausieren müssen. © Freese

Auch der eingewechselte Torschütze Max Buschermöhle hatte in Delmenhorst „einen am Mittelfuß abgekriegt. Da gehe ich erst mal von einer Prellung aus“, berichtet der RSV-Coach und rechnet mit einem Okay für Samstag: „Er hat seine Chance genutzt und ist hart im Nehmen.“ Zumal ein Platz im Mittelfeld definitiv frei wird, da Kapitän Stefan Denker (privat verhindert) die Reise ins Emsland nicht antritt.

Knorpelschaden: Siech fällt noch mehrere Monate aus Der im Sommer vom Rotenburger SV zum SV Atlas Delmenhorst gewechselte Marlo Siech wird seinem neuen Oberliga-Club noch einige Monate fehlen. „Vier bis fünf wird es wohl noch dauern“, schätzt der Verteidiger selbst. Wie er am Rande des Pokalspiels verriet, habe die MRT-Untersuchung einen Knorpelanriss und eine Knochenfraktur im Knie zum Vorschein gebracht. „Wir schauen jetzt, ob es operiert wird“, erklärt Siech.

Dafür aber höchstwahrscheinlich Stürmer Lamine Diop, der gegen Delmenhorst zwar noch nicht im Kader stand, sich aber trotzdem mit aufgewärmt hatte. „Das ist ein Spieler, der uns besser macht. Ich bin nicht abgeneigt, ihn mit in den Kader zu nehmen“, meint Ebersbach. Diop selbst schließt einen (Kurz-)einsatz nicht aus. „Ja, das könnte sein. Ich habe auf jeden Fall grünes Licht von der medizinischen Abteilung“, verrät der vom Bremer SV aus der Regionalliga gekommene Torjäger.

Mit Meppens Regionalliga-Reserve könnte am Samstag der vermeintlich stärkste aller Aufsteiger auf die Rotenburger warten. „Das scheint so zu sein“, schätzt auch Ebersbach. Schließlich kommen immer wieder einige Spieler aus dem Kader der Ersten zum Einsatz – und Meppen schaffte es am dritten Spieltag, den hohen Titelfavoriten Kickers Emden mit 3:2 zu bezwingen.