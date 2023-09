Rotenburger SV: Beim 1:4 in Meppen erwischt es auch Arnhold

Von: Matthias Freese

Teilen

Nach Noel Lohmanns Führung kassiert der RSV in Meppen noch vier Tore. © Freese

Lamine Diop hat sein Debüt im Trikot des Rotenburger SV gefeiert. Ansonsten gab es allerdings wenig Positives vom 1:4 in Meppen zu vermelden.

Rotenburg – Das war definitiv ein gebrauchter Tag für die Oberliga-Fußballer des Rotenburger SV: Auch aufgrund einer schwachen Chancenausbeute kassierten sie mit dem 1:4 (1:1) beim Aufsteiger SV Meppen II ihre zweite Saisonniederlage und beklagen obendrein die Verletzung von Alexander Arnhold, der mit Verdacht auf einen Bänderriss ausschied. Immerhin: In der Schlussphase feierte Lamine Diop sein Debüt für die Wümmestädter.

„Die Mannschaft ist nicht an ihre 100 Prozent herangekommen. Ich hatte das Gefühl, dass uns das intensive Pokalspiel am Mittwoch in Delmenhorst ein paar Körner gekostet hat“, konstatierte Rotenburgs Trainer Tim Ebersbach und ergänzte: „Es ist vieles zusammengekommen.“ Damit meinte er auch einige knifflige und umstrittene Entscheidungen von Schiedsrichter Alexander Roj (TSV Barsinghausen), die beim RSV nicht gut ankamen. Vor allem die Szene, die zum 1:1 führte, kritisierte Ebersbach, denn Benjamin Duell war der Ball an die Hand gesprungen. „Dabei hat er die Arme nur vor dem Körper“, monierte der Coach. Louis Hebbelmann nutzte die Chance vom Punkt (22.) und egalisierte damit die Führung, die Noel Lohmann fünf Minuten zuvor nach einem durchgesteckten Pass markiert hatte.

Lohmann gelingt die Führung, Handelfmeter führt zum Bruch

„Das 1:1 hat uns richtig wehgetan. Der Handelfmeter hat uns gekillt, da gab es einen Bruch“, meinte Ebersbach rückblickend und fand: „Die Zweikampfquote war bei Meppen deutlich besser als bei uns. Sie waren galliger und frischer.“ Zudem tat sich der RSV mit dem Ausnutzen der Chancen schwer. „Wir hätten es noch drehen können, aber wir haben den letzten Ball jedes Mal kläglich ausgespielt“, sah Ebersbach auch nach dem 1:2 durch Gerrit Ideler – nach einem Platzfehler versprang der Ball für Keeper Jannis Trapp (58.) – noch Möglichkeiten. Einige Minuten später musste Co-Trainer Christoph Drewes die Bank verlassen – Gelb-Rot (72.). Er hatte zu lautstark eine Abseitsentscheidung gegen Lohmann kritisiert. „Das war nie und nimmer Abseits“, beteuerte Ebersbach.

Als der RSV immer mehr aufmachte und auch schon aufs 4-3-3-System umgestellt hatte, nutzte Meppen das zu zwei Kontern, die Leon Kugland (77.) und Adrian Jusufi (84.) nutzten. Dazwischen lag noch die Auswechslung von Arnhold. „Er ist umgeknickt, es hat auch geknackt“, berichtete Ebersbach, der mit Stefan Denker (privat verhindert), Jesse Ortiz (Muskelfaserriss) und Max Buschermöhle (Fußprellung) ohnehin schon drei Ausfälle im Mittelfeld zu beklagen hatte und bereits am Mittwoch (18 Uhr) wieder mit seinen Mannen ran muss – Zweitligist Holstein Kiel kommt zum Freundschaftsspiel.