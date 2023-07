RSV startet in Vorsfelde – Derby am 8. Oktober

Von: Matthias Freese

Wiedersehen am 8. Oktober: Noel Lohmann (r.) empfängt dann mit seinem RSV den Heeslinger SC. © Freese

Der Spielplan für die Fußball-Oberliga ist raus. Der vielleicht wichtigste Termin: Das Derby gegen den Heeslinger SC steigt am 8. Oktober beim RSV.

Rotenburg – Es hätte durchaus schlimmer kommen können: Der Rotenburger SV startet mit zwei Spielen gegen zwei Aufsteiger in die neue Saison der Fußball-Oberliga. Am ersten Spieltag (6. August) reisen die Wümmestädter zum SSV Vorsfelde, am 13. August empfangen sie im Ahe-Stadion den SV Blau-Weiß Bornreihe. „Das ist ein gutes Auftaktprogramm, weil es zwei Spiele sind, in denen wir punkten können“, ist RSV-Trainer Tim Ebersbach überzeugt. Er ist froh, nicht gleich gegen zwei Titelfavoriten wie den VfV 06 Hildesheim oder Kickers Emden ran zu müssen.

Auch der Kreisrivale vom Heeslinger SC hat ein machbares Startprogramm erwischt und eröffnet auswärts bei einem Aufsteiger – am 6. August beim SV Meppen II. Erster Gegner im heimischen Waldstadion ist Arminia Hannover.

Das Derby zwischen den beiden Teams aus dem Kreis Rotenburg ist für den 8. Oktober terminiert – gespielt wird in Rotenburg.