Ist der Rotenburger SV schon auf Augenhöhe mit dem Heeslinger SC?

Von: Matthias Freese

Im Oktober 2021 trafen Heeslingen und der RSV zuletzt im Waldstadion aufeinander – 2:0 siegte der Gastgeber. © Freese

Derby-Time im Waldstadion des Heeslinger SC: Am Freitag will der Rotenburger SV dort im Duell der Fußball-Oberliga einen, lieber noch drei Zähler entführen.

Rotenburg – Bitte nicht immer dieselbe Frage: Wie groß ist die Vorfreude aufs Derby? Na, logisch, dass Tim Ebersbach, Trainer des Rotenburger SV, betont: „Wir haben Bock!“ Womit dieses Thema schnell abgehakt wäre. Viel interessanter vor der am Freitag (19.30 Uhr) in Waldstadion des Heeslinger SC ausgetragenen Partie ist es doch zu orakeln, wie weit die Rivalen aus der Fußball-Oberliga sportlich voneinander entfernt sind? Ist der RSV schon auf Augenhöhe? „Wir sind rein vom Gefühl her nähergerückt“, glaubt Ebersbach.

Die Ziele

Sie könnten unterschiedlicher kaum sein: Heeslingen will hoch in die Regionalliga und kommuniziert das offen. Der RSV hegt solche Ambitionen nicht – er will drinbleiben, möglichst stressfrei.

Der Saisonstart

Könnte schlechter sein: Der RSV ergatterte vier Zähler aus drei Punktspielen und zog im Pokal ins Viertelfinale ein – eine ordentliche Bilanz, zumal das Team zweimal schon fünf Tore in 90 Minuten erzielt hat. Heeslingen ist in der Liga ungeschlagen mit sieben Punkten Zweiter, aus dem Pokal aber ausgeschieden.

Die neuen Kader

Auch wenn die Elf von Coach Lars Uder eine hohe Qualität besitzt: Bei den Verstärkungen lief nicht alles rund. Mit Raoul Cissé verließ einer der besten Innenverteidiger der Liga den Club Richtung Atlas Delmenhorst, den geplanten Top-Ersatz gab es bisher nicht. Und der als Nachfolger für Stürmer Fabio Dias präsentierte Fabio Parduhn ging noch kurzerhand zur SV Drochtersen/Assel. So stand im jüngsten Spiel beim SV Ramlingen-Ehlershausen (3:3) nur einer der Neuen in der Startelf – Matti Cebulla. Der verletzte sich und kassierte zudem Rot. Der RSV bot in der Anfangsformation gegen die FT Braunschweig (1:1) gleich vier Zugänge auf – Tom Kanowski, Marlo Siech, Erik Köhler und Kevin Klee. Kein Wunder, dass Ebersbach betont: „Wir haben definitiv Qualität dazugewonnen.“ Auch wenn Heeslingen deutlich bessere finanzielle Möglichkeiten nachgesagt werden, gab es durchaus Spieler, die von beiden Seiten umworben wurden. Heeslingen bekam Luca Althausen – vom RSV – und holte von Werder Bremens U 19 Tom Köppener, der eigentlich auch zum RSV wollte. Die ebenfalls angefragten Jeroen Gies und Joel Schallschmidt entschieden sich zum Verbleib an der Wümme. Zudem erhielten die Kreisstädter die talentierten Tom Kanowski und Kevin Klee, die auch für Heeslingen und manch Regionalligisten interessant gewesen sein dürften. „Wir haben in dieser Transferphase Glück und ein gutes Gespür gehabt“, meint Torsten Krieg-Hasch, der Sportliche Leiter des RSV.

Die Unterschiede

Abgesehen davon, dass Heeslingen über eine für die Regionalliga taugliche Tribüne sowie Flutlicht verfügt, ist der Verein seit dem Einstieg von Teammanager Carsten Schult auch sportlich stabil gewachsen. „Ich würde es denen total gönnen, wenn sie aufsteigen. Das wäre für uns auch kein Nachteil“, meint Ebersbach. Im direkten Vergleich ist es vor allem die Erfahrung, die für Heeslingen spricht. Rotenburg hatte zuletzt ein Durchschnittsalter von 23,27 Jahren zu Spielbeginn auf dem Rasen, Heeslingen brachte es auf knapp anderthalb Jahre mehr. „Natürlich ist unsere Fehlerquote noch höher“, sagt Ebersbach. „Heeslingen macht hingegen extrem wenige und ist extrem effizient.“ Mittelfeldakteur Jan-Ove Edeling ernennt der RSV-Coach sogar zum „derzeit vielleicht stärksten Spieler der Liga.“

Die Chancen

In Ramlingen wirkte die Defensive des Titelfavoriten nicht sattelfest, zudem fällt Tim Marschollek wegen seiner Verletzung am Auge wohl aus. Die Abwehr also die Achillesferse? Ebersbach glaubt es nicht, er rechnet zum Derby mit der rechtzeitigen Rückkehr von Verteidiger Oliver Warnke, sagt aber: „Unsere Waffe kann sein, dass wir ein sehr gutes Tempo und eine Wucht haben, um ihnen anders wehzutun als noch letztes Jahr.“ Vielleicht ist es auch das gestiegene Selbstbewusstsein, wenn RSV-Routinier Björn Mickelat, lange Jahre selbst in Heeslingen aktiv, sagt: „Wir brauchen uns nicht zu verstecken, weil wir fußballerisch richtig gut sind.“ Und Keeper Gies bemerkt: „Wir wollen die Starken von oben ärgern, warum sollten wir uns da vor Heeslingen verstecken? Wir sind spielstark genug.“

Pikant: Felix Bahr pfeift das Derby Mit Felix Bahr leitet einer der besten niedersächsischen Fußball-Schiedsrichter das Oberliga-Derby zwischen dem Heeslinger SC und dem Rotenburger SV – und trotzdem hat diese Ansetzung eine pikante Note. Bahr pfeift für die SV Ahlerstedt/Ottendorf – und die wiederum ist langjähriger Kooperationspartner der Heeslinger in der Jugend, also beim JFV A/O/B/H/H. „Eine unglückliche Ansetzung, aber unser Vertrauen in die Schiedsrichter ist so groß, dass das für uns völlig okay ist. Wir sehen da kein Problem“, betont Torsten Krieg-Hasch, Sportlicher Leiter des RSV. „Ich habe grundsätzlich den Glauben daran, dass die Schiedsrichter neutral sind. Und jeder, der so hoch pfeift, kommt da nicht umsonst hin.“

Bahr ist seit 2019 bereits in der Regionalliga aktiv. Bisher hat der 27-Jährige den RSV in sechs Spielen gepfiffen – zuletzt im Niedersachsenpokal vor zwei Jahren gegen den FC Hagen/Uthlede. Zwei Siege, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen erreichte der Wümme-Club unter seiner Spielleitung. Heeslingen war bislang zweimal siegreich, wenn Bahr angesetzt war. Das letzte Zusammentreffen liegt allerdings sieben Jahre zurück.