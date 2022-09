Ein untypischer Aufsteiger ‒ doch der RSV will es gegen Schöningen besser machen

Von: Matthias Freese

Der RSV (hier mit Joel Schallschmidt am Ball) will gegen Aufsteiger Schöningen wieder durchstarten und den ersten Heimsieg in der Oberligasaison holen. © Freese

Die unerwartete Niederlage in Pattensen hat den Rotenburger SV bereits ein wenig in Zugzwang gebracht. Doch die Aufgaben in der Oberliga werden nicht leichter.

Rotenburg – Björn Mickelat ahnt genau, was auf sein Team zukommt: „Jetzt haben wir zwei schöne Bretter vor der Brust!“, meint der spielende Co-Trainer des Rotenburger SV und denkt an die beiden Heimspiele in der Fußball-Oberliga gegen den starken Aufsteiger FSV Schöningen (Sonntag, 15 Uhr) und eine Woche später gegen den SV Ramlingen-Ehlershausen. Die nur aufgrund der besseren Tordifferenz vor den Abstiegsrängen liegenden Wümmestädter stehen vor Wochen der Wahrheit. „Ja, klar. Aber die werden wir doch bis zum Ende der Saison haben“, meint Coach Tim Ebersbach recht gelassen. Nach den zwei Heimspielen geht es zur SV Ahlerstedt/Ottendorf (30. September) und im Pokal-Viertelfinale zum TuS Bersenbrück (3. Oktober).

Der Ausrutscher beim TSV Pattensen (0:2) hat den RSV in diese Lage manövriert. „Natürlich ist eine Drucksituation entstanden. Wir haben aber jetzt die Chancen, einen guten Gegner zu pflücken und das Spiel zu kompensieren“, betont Ebersbach und will sich die „sehr guten Auftritte“ in den Partien zuvor nicht kaputtreden lassen.

Mehr Ballbesitz, weniger Umschaltmomente für den RSV

Bei der Analyse fällt vor allem der Blick auf die erste Halbzeit gegen Pattensen. „Wir haben es einfach nicht hingekriegt, einen sauberen Ball zu spielen. Wir müssen es mal wieder mit zwei Kontakten hinkriegen“, fordert Mickelat ein klareres, einfacheres Spiel. Ebersbach sieht es ähnlich: „Wir dürfen uns nicht zu viel in Eins-gegen-eins-Dribblings verheddern und lieber mal in die Breite spielen, statt gleich den zentralen Pass.“ Im Gegensatz zur vergangenen Saison habe sein Team in allen Spielen mindestens gleichviel Ballbesitz gehabt. „Das ist auffällig, dadurch bekommen wir aber nicht so viele Umschaltmomente vom Gegner.“

Hinzu komme das Durchschnittsalter. In Pattensen errechnete er einen Schnitt von etwas über 22 Jahren: „Die jungen Spieler haben noch nicht die Konstanz und Robustheit. Das muss man ihnen zugestehen.“ Die Ausfälle der langzeitverletzten Stammkräfte Stefan Denker und Sämi van den Berg machen sich dann bemerkbar. Gegen Schöningen fällt nun wohl auch Timon Wolff mit einer Prellung aus. Die Gäste aus dem Kreis Helmstedt sind für den RSV-Trainer dabei „kein typischer Aufsteiger“, haben sie doch mit Daniel Reiche und Sergey Evlyushkin zwei ehemalige Drittliga- sowie zudem sieben frühere Regionalligaspieler in ihrem Kader.