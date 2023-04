Klassenerhalt für RSV rückt näher: Ebersbach peilt 42 Punkte an

Von: Matthias Freese

Joel Schallschmidt (vorne) kehrt nach seiner Gelb-Sperre in den Kader des Rotenburger SV zurück – und vermutlich auch in die Startformation. © Freese

Samstag-Termin für den Rotenburger SV: Der Tabellendritte 1. FC Germania Egestorf/Langreder kommt ins Ahe-Stadion.

Rotenburg – „Noch zwei Siege, dann sind wir auf Nummer sicher“, ist Trainer Tim Ebersbach überzeugt. Sieben Partien hat sein Rotenburger SV dafür noch Zeit, um den Klassenerhalt in der Fußball-Oberligist endgültig einzutüten. Allerdings kommt am Samstag (15 Uhr) mit dem Tabellendritten 1. FC Germania Egestorf/Langreder ein echter Hochkaräter ins Ahe-Stadion. „Eigentlich die kompletteste Mannschaft der Liga für mich“, sagt Ebersbach. „Und sie werden mit Wut kommen“, verweist er auf das Halbfinal-Aus der Mannen aus Barsinghausen im Pokal bei der FSV Schöningen.

Mit 36 Punkten liegt der über Ostern spielfreie RSV auch nach den zahlreichen Nachholspielen weiter auf dem beruhigenden achten Platz. Das Problematische in der Liga ist nur: Keiner kann absehen, wie viele Mannschaften tatsächlich absteigen. Die letzten Vier – das ist klar. Aber aufgrund der Absteiger aus der Regionalliga (und da tummeln sich bis auf den Bremer SV nur niedersächsische Vereine in der Abstiegsregion) könnten tatsächlich noch ein oder zwei weitere dazu kommen. „40 Punkte ist eigentlich die Hausmarke, aber wenn es tatsächlich sechs Absteiger gibt, kann es auch sein, dass du 42 brauchst“, befürchtet Ebersbach. Vor drei Konkurrenten muss er sich nicht mehr fürchten: FT Braunschweig (20), der Lüneburger SK Hansa (22) und der SC Papenburg (24) liegen zu weit hinter den Wümmestädtern. „Die werden uns definitiv nicht mehr einholen.“ Zudem hat der RSV einen weiteren Pluspunkt – das Torverhältnis (36:30).

Schallschmidt vor Rückkehr in die Startelf

In diesem Jahr sind Denker und Co. außerdem noch auf eigenem Platz ungeschlagen. Das soll möglichst so bleiben, auch wenn der eine oder andere Ausfall droht. So waren Erik Köhler und Peter Bolm in der Woche krank. Wieder im Training ist nach Oberschenkelproblemen Noel Lohmann, auch Joel Schallschmidt kehrt nach seiner Gelb-Sperre zurück und ist ein Kandidat für die Startelf. Ob das auch für Alexander Arnhold gilt, ist fraglich, denn er ist bis Freitag auf einem Lehrgang in München. „In den Kader nehme ich ihn auf jeden Fall mit rein“, verrät Ebersbach schon mal und ergänzt: „Wir haben ja diese Breite, dass wir auf Ausfälle ohne Qualitätsverlust reagieren können. Ich werde gegen eine körperlich robuste Mannschaft wie Egestorf deshalb hingucken, wie wir rotieren und dass wir nur mit fitten Spielern in die Partie gehen. Denn wir können uns noch nicht ausruhen.“