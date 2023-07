Rotenburger SV mit einem 0:0 gegen FC Verden 04 ins Elsdorfer Finale

Von: Matthias Freese

Im Laufduell: Rotenburgs Neuzugang Tarek Flohr bekommt es hier mit Verdens Dennis Hoins (2.v.l.) zu tun. © Freese

Der Rotenburger SV bleibt in der Vorbereitung auf die neue Oberliga-Saison weiter ungeschlagen und zieht ins Finale der Elsdorfer Pokalwochen ein.

Elsdorf/Sottrum – Zehn Jahre ist es her, dass der Rotenburger SV zuletzt die Elsdorfer Pokalwochen gewonnen hat – nun besteht die nächste Chance, denn durch ein 0:0 im Gruppenspiel gegen den Fußball-Landesligisten FC Verden 04 hat der Oberligist von der Wümme das Endspiel erreicht – wenn alles normal läuft, wird der Klassenrivale Heeslinger SC der Gegner am Freitag sein. Zeitgleich zum Spiel in Elsdorf lief der RSV auch beim Bezirksligisten TV Sottrum auf und siegte dort mit 3:0 (1:0).

„Finale ist doch schön“, stellte Coach Tim Ebersbach fest. Die Partie gegen Verden bot den 150 Zuschauern allerdings wenig. „Es hat ein bisschen die Effizienz gefehlt. Aber es ist ganz charmant, dass wir wenigstens die Null gehalten haben“, fand Ebersbach, der erstmals Neuzugang Tarek Flohr aufbot. Vom Stammpersonal fehlten einige: Stefan Denker, Peter Bolm und Erik Köhler sind verletzt, Sämi van den Berg und Marcello Muniz im Urlaub.

Wer ist schneller am Ball? In diesem Fall der Sottrumer Sinan Reiter (2.v.l.) gegen RSV-Gastspieler Can Sengül. © Freese

Während Linus Baselt aus der Zweiten gegen Verden aushalf, schickten die Co-Trainer Christoph Drewes und Timo Kanigowski in Sottrum eine ganz junge Mannschaft mit mehreren Talenten der Reserve und auch zwei Testspielern aufs Feld. Aus der A-Jugend des TSV Etelsen lief Lucas Streich im Mittelfeldzentrum auf, auf dem Flügel hingegen Can Sengül aus der U 19 des FC Oberneuland. Sengül wusste durchaus aufzufallen, erzielte er doch zwei Tore (24./56.). Den dritten Treffer markierte Douglas Wink (82.).