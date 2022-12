Rotenburger SV mit Denker, van den Berg und Kanowski ins Kellerduell bei den „Heimatlosen“

Von: Matthias Freese

Nach der Pause gegen Oldenburg kehrt Stefan Denker zurück auf den Platz. © Freese

Als Tabellen-15. reist der Rotenburger SV zum Oberliga-Schlusslicht Lüneburger SK Hansa. Gespielt wird allerdings im Jahn-Stadion in Neetze.

Rotenburg – Tim Ebersbach kann sich gut daran erinnern, er hat die Spiele am Wilschenbruch noch als Spieler miterlebt. „Das hat immer Spaß gemacht, das war eine besondere Atmosphäre“, sagt der Coach des Rotenburger SV. Doch schon seit Jahren trägt der Lüneburger SK Hansa seine Spiele nicht mehr an alter Stätte aus. Alles wurde 2014 abgerissen, ein Baugebiet ist entstanden – und die Fußballer sind seitdem heimatlos. Seit 2019 sind sie im Jahn-Stadion des benachbarten TuS Neetze untergekommen. Dort empfängt das Oberliga-Schlusslicht nun am Sonntag (14 Uhr) den RSV zum ersten Rückrundenspiel.

Vorausgesetzt, es regnet nicht zu stark, denn das Neetzer Geläuf ist ohnehin schon recht tief. „Ich erwarte ein ganz unangenehmes Spiel. Viel Fußballspielen wird da nicht möglich sein“, vermutet Ebersbach, der Anfang der Woche sein Team zur Regeneration in die Sauna bat. Der Kunstrasenplatz des VfL Oldenburg hatte seine körperlichen Spuren hinterlassen.

Kirschke könnte den Bezek-Part übernehmen

Da war es wohl auch richtig, dass die angeschlagenen Stefan Denker und Sämi van den Berg beim 0:3 in Oldenburg geschont wurden. Gegen Lüneburg dürften sie wieder in die Startelf rücken, auch Tom Kanowski ist nach seiner Gelbsperre zurück. Mit Yannick Chwolka steht eine weitere Alternative nach dem beruflichen Australien-Trip wieder parat. Aussetzen muss aufgrund seiner Roten Karte hingegen Wedat Bezek – wie lange, ist noch nicht bekannt. Seine Position könnte quasi eins zu eins Tobias Kirschke übernehmen. „Er wäre prädestiniert dafür“, findet Ebersbach.

Das Kellerduell – der RSV liegt drei Zähler vor Lüneburg auf dem 15. Rang – könnte für die Wümmestädter zu einem Sechs-Punkte-Spiel werden. „Wenn wir gewinnen, halten wir Lüneburg auf Distanz“, weiß der RSV-Coach. Allerdings kennt er auch das Hinspielergebnis (1:3) und meint: „Die haben ihren Kader seitdem noch mal aufgepimpt.“ Allerdings waren auch beim RSV damals Kanowski, Denker, van den Berg und Björn Hakansson noch nicht dabei.