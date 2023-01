Auch Lewis Stroth verlässt den Rotenburger SV

Von: Matthias Freese

Ein gewohntes Bild für Lewis Stroth: Zum Einsatz kam der Defensivspieler beim RSV kaum. © Freese

Einen weiteren Spieler und das erste Testspiel nach der Winterpause hat der Rotenburger SV verloren. Lewis Stroth verlässt den Fußball-Oberligisten.

Rotenburg – Nach Atilla Iscan und Timon Wolff hat auch Lewis Stroth die Oberliga-Fußballer des Rotenburger SV in der Winterpause verlassen. Bei der 0:2 (0:0)-Testspielniederlage am Samstag beim TSV Buchholz 08 aus der Oberliga Hamburg stand der 21-jährige Defensivspieler schon nicht mehr im Kader.

„Lewis hat bei uns wenig gespielt und deshalb das Gespräch gesucht, weil er gesehen hat, dass durch unsere Verpflichtungen die Situation für ihn nicht besser wird“, berichtete Trainer Tim Ebersbach. Der vor fast einem Jahr vom damaligen Ligarivalen FC Hagen/Uthlede gekommene Verteidiger war in dieser Saison erst zu zwei Kurzeinsätzen gekommen und stand in den letzten beiden Spielen des vergangenen Jahres gar nicht mehr im Kader. Da er für ein Studium demnächst die Region verlässt, entschied er sich laut Ebersbach dazu, vorerst mit dem Fußball aufzuhören. Mit seinem Ausstieg kam er womöglich dem RSV nur zuvor.

Samstag kommt Bargfrede mit Werder II

Von den zwei Wintertransfers fehlte auf dem Kunstrasenplatz in Buchholz noch Alexander Arnhold (zuletzt Bremer SV), der beruflich in Frankfurt weilte. Oliver Warnke (zuletzt Heeslinger SC) agierte derweil zunächst als Innenverteidiger in einer Viererkette, später auch noch kurz als Sechser und überzeugte den Coach. Die Niederlage wollte Ebersbach nicht überbewerten: „Das Spiel auf einem Top-Platz gegen einen ordentlichen Gegner hatte den Charakter einer zusätzlichen Einheit.“ Der RSV hatte bis dato erst zweimal trainiert, Buchholz habe hingegen dosiert durchtrainiert. Die Tore für die Gastgeber erzielten Milaim Buzhala (64.) und Alexandar Mucunski (68.). „Wir haben viel gewechselt, um die Spielanteile zu verteilen“, erklärte Ebersbach, dessen Team am Samstag (14 Uhr) zu Hause gegen Regionalligist Werder Bremen II um Kapitän Philipp Bargfrede testet.