Amerikaner Jesse Ortiz ist ein Glücksfall für Ebersbach und den Rotenburger SV

Von: Matthias Freese

Teilen

Jesse Ortiz verstärkt den Rotenburger SV im Mittelfeld. Vor allem mit seinem Passspiel und seiner Ballbehauptung überzeugt der Amerikaner. © Freese

Der Rotenburger SV verstärkt sein Mittelfeld mit dem Amerikaner Jesse Ortiz. Der lebt seit Kurzem in Horstedt ‒ ein Glücksfall für die Wümmestädter.

Rotenburg – Neuerdings wird beim Rotenburger SV vermehrt Englisch gesprochen. Doch das tun die Oberliga-Fußballer gerne, schließlich haben sie eine Verstärkung dazubekommen, die Trainer Tim Ebersbach als „Riesenglücksfall“ bezeichnet: Der amerikanische Mittelfeldspieler Jesus Salvador Ortiz hat den Wümmestädtern die Zusage gegeben. „Ich werde mich voll für Rotenburg engagieren und meinen Beitrag leisten, um eine erfolgreiche Saison mit dem Team zu spielen“, verspricht der 22-Jährige, der in Horstedt wohnt.

Ein Amerikaner in Horstedt? Eigentlich ganz einfach: „Meine Freundin kommt aus Deutschland und wir hatten darüber gesprochen, nach dem College nach Deutschland zu ziehen. Ich war bereit, hierher zu kommen und hier ein Leben zu beginnen“, erzählt Ortiz, den alle nur Jesse nennen. Die Freundin ist übrigens die Horstedterin Megan Kelly, eine Spitzengolferin, die dank eines Stipendiums vier Jahre in den Staaten studierte und dort zuletzt an der Universität von Seattle war. Wie eben auch Jesse Ortiz. Er schloss dort sein Studium in strategischer Kommunikation ab und kickte für die Seattle Redhawks. Eine Verletzung führte 2022 jedoch zum frühen Saisonaus für ihn.

In der Akademie von Housten Dynamo FC gekickt

In seiner Jugend spielte er bei der Akademie des Houston Dynamo FC, dem Club aus der Major League Soccer, und in Mexiko bei Atlas FC. „Ich habe auch die U 15-Nationalmannschaft der Vereinigten Staaten vertreten und hatte das große Glück, auch einige Erfahrungen mit Rio Grande Valley Toros in der United Soccer League, der zweiten Liga in den USA, zu sammeln“, erzählt Ortiz, der die amerikanische und mexikanische Staatsbürgerschaft besitzt und seine Aufenthaltserlaubnis beantragt hat, um länger als die zunächst erlaubten 90 Tage zu bleiben. Auch mit der Spielerlaubnis rechnet Torsten Krieg-Hasch schon bald: „Er hat alle Unterlagen eingereicht und alle Bedingungen erfüllt“, erklärt der sportliche Leiter des RSV.

„Das ist einer der begnadetsten Techniker bei uns“, schwärmt er vom nur 1,60 Meter großen Ortiz, der seine Klasse in den Testspielen bereits mehrfach zeigte. „Und er hat eine immense Vororientierung.“ Auch Coach Ebersbach verspricht sich viel vom zentralen Mittelfeldspieler. „Er hat eine Gabe, den vom Gegner entfernten Fuß zu nehmen, hat eine enorme Sauberkeit in seinem Passspiel und in seiner Passschärfe und hat die Qualität, sich unter Druck zu lösen und in Ballbesitz zu bleiben. Er bringt ein wahnsinniges Potenzial mit und ist ein typischer Unterschiedsspieler“, urteilt er.

Er bringt ein wahnsinniges Potenzial mit und ist ein typischer Unterschiedsspieler.

Ortiz selbst spielt am liebsten auf der Zehnerposition, Ebersbach traut ihm aber auch die Achter-- oder Sechserrolle und den Job auf dem Flügel zu. Nun muss es sich noch an die körperliche Spielweise in Deutschland gewöhnen. In den Testspielen bekam er diese schon zu spüren. „Wie bei jedem Kind, das mit dem Fußballspielen anfängt, war mein Ziel immer, auf möglichst hohem Niveau zu spielen“, sagt Ortiz und träumt einen wenig davon, es „eines Tages in die Bundesliga zu schaffen“. Der RSV könnte bei diesem Unterfangen das passende Sprungbrett sein. „Ich werde Schritt für Schritt vorgehen“, betont der Amerikaner.