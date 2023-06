Rotenburger SV verpflichtet Jannis Trapp als neue Nummer eins

Von: Matthias Freese

Teilen

Künftig trägt Keeper Jannis Trapp das Trikot des Rotenburger SV. © Freese

Die vielleicht wichtigste Position auf dem Feld ist besetzt: Der Rotenburger SV hat Keeper Jannis Trapp von der SV Ahlerstedt/Ottendorf verpflichtet.

Rotenburg – Das Ahe-Stadion kennt er bereits: Erst Ende März gastierte Jannis Trapp hier mit der SV Ahlerstedt/Ottendorf und unterlag in der Fußball-Oberliga mit 0:2. Künftig wird er regelmäßig vor Ort sein – nicht mehr als Gast, denn der erfahrene Keeper steht nächste Saison für den Rotenburger SV im Kasten. „Er ist unsere Nummer eins!“, verkündet Torsten Krieg-Hasch, der sportliche Leiter der Wümmestädter, nicht ohne Stolz. Trapp folgt damit auf Jeroen Gies, den es zum Ligarivalen Heeslinger SC zieht.

Keine Frage: Die Rotenburger sind Nutznießer des Ahlerstedter Abstiegs. „Für mich hat sich eine neue Chance aufgetan, weiter in der Oberliga zu spielen – und das auch noch in der eigenen Kreisstadt“, sagt der 30-jährige Trapp, der aus Ostertimke kommt und in Zeven wohnt. Wäre sein bisheriger Verein nicht abgestiegen – Trapp wäre nicht gewechselt. „Letztlich hat es sportlich nicht gereicht. Aber ich habe immer betont, dass ich Oberliga spielen möchte“, erklärt er.

Keeper bringt Regionalliga-Erfahrung mit

„Ich habe ihn ehrlich gesagt immer auf dem Zettel gehabt. Aber ich habe auch gedacht, dass ich ihn nicht anzurufen brauche, weil er bei A/O so fest ist“, erzählt Rotenburgs Coach Tim Ebersbach. „Irgendwann hieß es dann, dass er nur für die Oberliga dort zugesagt hat. Da habe ich ihn angeschrieben – und damit war Jannis sofort mein Wunschkandidat.“ Potenzielle Gies-Nachfolger aus dem Bremer Raum waren spätestens mit Trapps Zusage aus dem Rennen. „Wir wissen, dass wir einen sehr guten Oberliga-Torwart bekommen, der auch menschlich zu uns passt und eine Führungsrolle übernehmen wird“, ist Ebersbach überzeugt. „Der braucht keine lange Anlaufzeit und wird bei der Mannschaft gleich eine Akzeptanz haben.“ Vielleicht auch, weil Trapp den einen oder anderen schon kennengelernt hat: Der RSV und Ahlerstedt/Ottendorf trafen sich kürzlich auf der Saisonabschlussfahrt auf Mallorca ...

Da sei der Wechsel kein Thema gewesen, bemerkt Trapp. Auch sonst habe er bis dato „keine Bezugspunkte zu Rotenburg gehabt – außer, dass es meine Kreisstadt ist. Es wird spannend. Es braucht sicher ein paar Tage, um sich zu akklimatisieren, aber dann werde ich schnell meinen Platz finden.“

Krieg-Hasch lobt Kontakt zu Ahlerstedt/Ottendorf

Was er als Schlussmann drauf hat, beweist Trapp seit Jahren. Immerhin bringt er es auf neun Regionalliga-Einsätze, 63 Oberliga-Spiele und 105 Landesliga-Auftritte. In der Jugend für die JSG Ummel, den TSV Timke und den TuS Heeslingen aktiv, wechselte er 2016 vom Heeslinger SC aus der Oberliga zur SV Drochtersen/Assel in die Regionalliga. „Da war ich die Nummer zwei hinter Patrick Siefkes. Als er sich das Kreuzband gerissen hatte, war ich dran – aber dann haben sie Philipp Kühn geholt, der jetzt mit Osnabrück in die zweite Liga aufgestiegen ist“, erinnert sich Trapp. 2018 wechselte er zusammen mit Marcel Brunsch und Süleyman Yaman zur SV Ahlerstedt/Ottendorf, 2022 gelang letztlich der angepeilte Aufstieg – der Verein kehrte nach zwölf Jahren in die Oberliga zurück. Allerdings nur für eine Saison.

Nach fünf Jahren bei den Mannen aus dem Kreis Stade war „die Entscheidung nicht so leicht zu treffen“, räumt Trapp ein. „Wir sind sehr froh, dass er sich für uns entschieden hat. Der Kontakt zu A/O, insbesondere zu Niklas Nissen war sehr gut. So geht man miteinander um“, betont wiederum Torsten Krieg-Hasch nach den Gesprächen mit seinem Kollegen in Ahlerstedt. Dass Trapp die klare Nummer eins ist, ist bereits so kommuniziert worden. „Wir wollen aber mit drei Torhütern in die Saison gehen“, verrät Ebersbach.