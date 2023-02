Müller hört auf und sucht eine neue Aufgabe

Von: Hendrik Denkmann

Teilen

Der Abschied steht fest: Michel Müller (l.) hört im Sommer beim RSV II zumindest als Chefcoach auf. Wie es mit Co-Trainer Nils Rehra weitergeht, ist unklar. © Denkmann

Nach zwei Jahren ist für Michel Müller beim Rotenburger SV II Schluss. Der scheidende Coach hält sich für die Zukunft mehrere Optionen offen.

Rotenburg – Eine Sache steht schon mal fest: Der Rotenburger SV muss sich für seine zweite Herren auf Trainersuche begeben. Denn: „Ich höre im Sommer definitiv auf“, gibt Michel Müller bekannt. Nach dann zwei Jahren als spielender Coach des Fußball-Kreisligisten sucht der 26-Jährige nach einer neuen Aufgabe. Wie diese aussehen wird und wo sie sich befindet, wisse er jedoch noch nicht.

Müller ohne den RSV lässt sich nur schwer vorstellen. Und so betont der scheidende Coach der Zweiten, dass der Verein bei kommenden Gesprächen um einen Vertrag in den nächsten Wochen der erste Ansprechpartner sein wird. Er lässt sich aber auch andere Türen offen: „Ein Vereinswechsel ist durchaus denkbar.“ Diesen will Rotenburgs Sportlicher Leiter Torsten Krieg-Hasch, wenn möglich, verhindern: „Wir versuchen, ihn im Verein zu halten.“ Bemerkt hat Müller dies bereits. „Es gab schon ein Gespräch und es wird nächste Woche ein weiteres folgen. Es gibt einen Plan, den sie mit mir verfolgen. Der klingt ganz gut, weshalb ich ihn auch nicht abgelehnt habe. Das muss jetzt noch detaillierter besprochen werden“, verrät der Trainer, ohne konkreter zu werden.

Krieg-Hasch arbeitet mit „Hochdruck“ an der Nachfolge

Natürlich macht sich Müller ebenso seine eigenen Gedanken. „Ich kann mir auch vorstellen, einen Rollenwechsel vorzunehmen und nur als Spieler bei der Zweiten zu bleiben. Vielleicht will ich aber noch mal ambitionierter spielen“, nennt er weitere Optionen. Abhängig macht er seine Entscheidung von mehreren Faktoren. „Wir müssen mal schauen, wer als Zweite-Herren-Trainer kommt. Dann ist mein Job natürlich ein Faktor. Und es kommt darauf an, wer von den Jungs für das nächste Jahr zusagt.“

Zumindest beim letzten Punkt besitzt der RSV gute Karten. „Viele haben bereits gesagt, dass sie sich wohl in Rotenburg fühlen. Das beruhigt mich natürlich. Manche warten aber noch die Trainerentscheidung ab“, erklärt Krieg-Hasch, der laut eigener Aussage mit „Hochdruck“ an einer Nachfolgelösung arbeitet. Selbst seinen Hut in den Ring zu werfen, da habe er „noch gar nicht so drüber nachgedacht. Ich habe immer gesagt, dass ich mich im Trainerbereich umschaue, aber das ist nicht das, was ich für die U 23 angedacht habe“. Krieg-Hasch hat indes ein konkretes Profil im Kopf: „Es sollte ein Trainer sein – unabhängig vom Alter –, der auf die heutige Jugend eingehen kann. Die Mannschaft muss mitgenommen werden.“ Wichtig sei zudem, dass der neue Mann ambitioniert arbeiten muss. „Das Ziel eines Vereins mit einer Mannschaft in der Oberliga muss sein, mit der U 23 mindestens auf Bezirksebene zu spielen“, fordert der Sportliche Leiter.

Krieg-Hasch will auch mit Rehra sprechen Nach dem angekündigten Abschied von Michel Müller als spielendem Coach ist neben dessen Nachfolge auch die Frage, wie es mit Nils Rehra weitergeht, noch ungeklärt. Der Co-Trainer des Fußball-Kreisligisten steht dem 26-Jährigen seit dieser Saison bei der Zweiten zur Seite. „Er wartet ab, wer da als Trainer kommt“, verrät Torsten Krieg-Hasch, Sportlicher Leiter des Rotenburger SV. „Ich kann erst mit ihm ins Gespräch gehen, wenn ich einen neuen Trainer habe.“ hd

Ganz anderes hat Müller in dieser Spielzeit noch vor. Nach der gemeinsamen Übernahme der U 23 im Sommer 2021 mit Patrick Klee von Patrik Czichos führte er in seinem ersten Jahr das als Absteiger Nummer eins gehandelte Team bis in die Aufstiegsrunde der Kreisliga. Aktuell rangieren die Youngster in Müllers zweiter Saison als Neunter fünf Punkte über dem Strich und sind damit noch nicht gesichert, weshalb der Rotenburger bekräftigt: „Wir haben noch zwei fette Aufgaben vor uns. Der Klassenerhalt ist das Ziel Nummer eins. Wir sind auch im Pokal weiterhin drin und haben dort einen Gegner (TV Stemmen, 1. Kreisklasse Süd, Anm. d. Red.), gegen den wir weiterkommen können. Danach wären wir im Viertelfinale. Mal schauen, wo es uns hinführt.“