Hannes Butt winkt zum Abschied die Premiere

RSV beendet Saison

Hannes Butt kommt zu seiner Oberliga-Premiere.

Letztes Saisonspiel für den Rotenburger SV in der Oberliga, letztes Spiel für Hannes Butt. Und der Ersatzkeeper darf sich durchaus freuen.

Rotenburg – Im abschließenden Saisonspiel und bei seinem letzten Auftritt im Trikot des Rotenburger SV soll Ersatzkeeper Hannes Butt zu seinem ersten Einsatz in der Fußball-Oberliga kommen. Das hat Coach Tim Ebersbach vor der Partie beim SV Arminia Hannover entschieden. In der neuen Saison steht der 19-Jährige dann beim Heeslinger SC II in der Bezirksliga im Kasten.

Stammtorwart Jeroen Gies hätte Butt den Einsatz angeboten, wie Ebersbach verrät. „Das ist sehr kollegial von ihm“, findet der Coach. Er tritt ohnehin mit einem „ausgedünnten Kader“ im altehrwürdigen Stadion am Bischofsholer Damm in Hannover an. Peter Bolm fehlt aus beruflichen Gründen, für Tobias Kirschke war es gegen Lupo Martini Wolfsburg der letzte Einsatz, für Sämi van den Berg (Zerrung) und Marlo Siech (Knieprobleme) ist die Saison eh schon beendet. Siech hatte sich kürzlich noch einer MRT-Untersuchung unterzogen, eine OP sei aber nicht nötig.

Während Arminia Hannover vermutlich noch einen Punkt benötigt, um endgültig gesichert zu sein, beendet der RSV die Saison als Neunter und damit in der oberen Tabellenhälfte. „Wahnsinn. Die Jungs haben 2023 geliefert“, staunt auch Ebersbach.