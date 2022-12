Rotenburger SV geht mit viel Frust in die Winterpause

Von: Matthias Freese

Da hilft auch kein Blick zum Himmel: Marcello Muniz (r.) weiß selbst, dass er das 1:0 des HSC Hannover mit einem Ballverlust eingeleitet hat. © Freese

Der schwache RSV kassiert eine 0:3-Heimpleite gegen den HSC Hannover. Dadurch steht die Elf nur dank des besseren Torverhältnisses über dem Strich.

Rotenburg – Die Spieler waren nach dem Halbzeitpfiff längst in der Kabine verschwunden, da hatte sich der Trainerstab noch um Chefcoach Tim Ebersbach versammelt, um in der Kälte über das Taktikbrett gebeugt mehrere Minuten zu beratschlagen. Doch wirklich besser wurde es auf dem Platz nicht, der Rotenburger SV verabschiedete sich folglich mit einer 0:3 (0:1)-Heimniederlage gegen den HSC Hannover in die Winterpause der Fußball-Oberliga, weil es ohne den erkrankten Kapitän Stefan Denker und den verletzten Sechser Tobias Kirschke spürbar an den nötigen Führungsköpfen auf dem Feld fehlte. Immerhin: Die Wümmestädter müssen nicht auf einem Abstiegsplatz überwintern – aber auch nur dank des besseren Torverhältnisses.

„Im Soll sind wir dann nicht“, stellte Präsident Peter Grewe bereits vor dem Anpfiff für den Fall einer Niederlage fest. Und Ebersbach meinte später: „Das ist ein frustrierender Abschluss, der die letzten Wochen nicht widerspiegelt.“ Sein Team habe den vorherigen 3:0-Sieg beim Schlusslicht Lüneburger SK Hansa damit „nicht vergoldet“. Statt den Anschluss ans Mittelfeld herzustellen, steht der RSV mit 20 Punkten nur knapp über dem Abgrund.

Arthur Bossert, der hier Girbil Ceesay stört, war in die Startelf für Stefan Denker gerückt. © Freese

Schuld daran sei nicht der Regionalliga-Absteiger aus der Landeshauptstadt gewesen. „Das Spiel haben wir verloren, nicht die gewonnen. Es war kein guter Gegner, kein gutes Oberligaspiel – das macht es umso schlimmer. So ein Spiel darf uns höchstens einmal in sechs Monaten passieren“, betonte Ebersbach. „Es lief gar nichts“, hatte auch Joel Schallschmidt bemerkt. Der Sturmspitze gelang an diesem Tag ebenfalls kaum etwas. „Irgendwie sah es so aus, als wenn wir nicht richtig gewollt haben“, beobachtete Schallschmidt selbst.

Dabei hatte es eigentlich noch ganz gut begonnen, als er in der vierten Minute Erik Köhler bediente und Rotenburgs Bester in diesem schwachen Spiel den Ball abgeklärt im Tor unterbrachte. Den Jubel beendete Schiedsrichter Tom-Leon Bender (Heidmühler FC) abrupt, weil Assistent Pascal Gebken eine Abseitsstellung erkannt haben wollte. Und auch später ärgerten sich die Rotenburger, als der Unparteiische bei einem Schuss von Schallschmidt erneut auf Abseits entschied (48.). Eine nachträgliche Aufklärung anhand bewegter Bilder war nicht möglich, da „sporttotal.tv“ trotz installierter Kamera wieder keine lieferte.

Wirklich im Abseits? Erik Köhler (r.) schließt erfolgreich ab, sein Treffer wird jedoch nicht anerkannt. © Freese

Auch so besaßen die Gastgeber genügend Möglichkeiten, um das Spiel in ihre Bahnen zu lenken, doch entweder fehlte der finale Pass oder der richtige Abschluss: So bolzte Tom Kanowski den Ball über den Kasten, statt mit Gefühl einzuschieben (44.), so schoss auch der sonst positiv auffallende Wedat Bezek freistehend über das Tor (72.). „Unser bester Techniker auf dem Feld haut ihn nicht rein“, wunderte und ärgerte sich Co-Trainer Christoph Drewes gleichermaßen. „Da weißt du: Heute schießt du kein Tor mehr“, haderte auch Ebersbach. Nicht nur in dieser Situation wurde ein Stefan Denker schmerzlich vermisst. „Er hätte hier drei Tore gemacht“, meinte der Coach.

Stattdessen fingen sich die Rotenburger drei Dinger – und legten sie quasi selbst auf. Beim 0:1 durch Amadou Sarr verlor Marcello Muniz zuvor ohne Not den Ball gegen Andrew Owuso, während der Torschütze zentral vor dem Tor ungestört abschließen durfte (35.). „Das war vielleicht die spielentscheidende Szene“, fand Ebersbach. Beim 0:2 leistete sich wiederum Marlo Siech einen Katastrophenpass auf Kanowski, von dem Filip Pavlovic profitierte (61.). Und auch beim 3:0 konnte Pavlovic recht ungestört über links durch den Sechzehner laufen und abschließen (89.).

Mit voller Energie ... zur Rudelbildung: In der Nachspielzeit gerieten Spieler beider Teams noch einmal aneinander. Zwei Gelbe Karten waren die Folge. © Freese

„So ‘ne Spiele sind eigentlich verboten“, teilte Ebersbach seinen Mannen noch im Schlusskreis mit. Und er resümierte: „Wir waren von Anfang an nicht griffig genug, das war zu bequem, zu abwartend, zu passiv. Es haben ein paar Prozent gefehlt.“