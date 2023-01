Es geht weiter mit Ebersbach ‒ siebte Saison als Coach des Rotenburger SV

Von: Matthias Freese

Teilen

Tim Ebersbach (l.) grüßt weiter als Coach des Rotenburger SV. Auch sein Co-Trainer Christoph Drewes bleibt. © Freese

Kontinuität auf der Trainerbank des Rotenburger SV: Tim Ebersbach hat verlängert und geht in sein siebtes Jahr. Einer seiner Mitstreiter überlegt noch.

Rotenburg – Noch steht längst nicht fest, ob der Rotenburger SV den Klassenerhalt in der Fußball-Oberliga realisieren wird. Die wichtigste Personalie haben die Wümmestädter aber bereits geklärt: Tim Ebersbach wird in der Saison 2023/2024 ihr Coach bleiben – ligaunabhängig. Das verkündete der Vorsitzende Peter Grewe. Auch Co-Trainer Christoph Drewes, Torwarttrainer Malo Ehlen, Teammanager Alexander Bese sowie Physiotherapeut Pascal Hein haben ihre Zusage gegeben. Hinter dem spielenden Co-Trainer Björn Mickelat steht noch ein Fragezeichen. Er denkt darüber nach, als alleinverantwortlicher Trainer zu arbeiten und sagt: „In acht bis zehn Tagen entscheide ich mich.“

Am Ende hing die Zusage davon ab, „dass meine Family zugestimmt hat. Deshalb hatte ich vor Weihnachten abgeblockt, um die Sache erst zu hinterfragen“, verrät Ebersbach. Auch die Verlängerung des langjährigen Weggefährten Drewes sowie von Torwarttrainer Ehlen spielten eine Rolle: „Wir wissen, was wir aneinander haben, wir haben eine identische Meinung, wie wir spielen, wie wir trainieren wollen“, sagt der 42-Jährige.

Nur Celles Coach ist länger im Amt als Ebersbach

„Das Gespräch mit ihm dreht sich in der Regel nicht um Geld, sondern um Dinge, die im Umfeld verbessert oder geschaffen werden müssen“, berichtet Grewe aus dem Treffen, das zweieinhalb Stunden dauerte. „Es gab eine Liste, von der wir schon einiges abgearbeitet haben.“ Der Vorsitzende ist der Meinung, „dass ,Ebbe‘ nach wie vor sehr gute Arbeit macht und sehr innovativ ist.“ Ebersbach geht damit in seine siebte Saison als RSV-Trainer. Nie zuvor hat das ein Coach an der Wümme geschafft. Abnutzungserscheinungen „stelle ich nicht fest“, meint er selbst. Er ist damit ein wenig der Christian Streich der Oberliga. Fast. Nur Hilger Wirtz von Elmendorff (Eintracht Celle/seit 2015) kommt auf eine längere Amtszeit, Malte Bösch (SV Ahlerstedt/Ottendorf) begann wie Ebersbach 2017.

2001 war Ebersbach als Spieler unter Andreas Becker zum Rotenburger SV gekommen, nach einem viereinhalbjährigen Abstecher zum FC Oberneuland und Brinkumer SV kehrte der Oytener Anfang 2010 zurück und wurde vor fünfeinhalb Jahren vom Spieler zum Trainer. Unter ihm gelang 2020 die Rückkehr in die Oberliga.

Verpflichtung von Arnhold und Warnke als Motivationsschub

„Wir sind sicher nicht die Lieblingstrainer der Jungs, weil wir sie nerven und fordern“, glaubt Ebersbach. „Wir wollen sie einfach besser machen.“ Torsten Krieg-Hasch berichtet indes aus dem Team: „Die Spiegelung durch den Mannschaftsrat war eindeutig: Der ist sensationell, passt wie die Faust aufs Auge und bringt ihnen auch im siebten Jahr was bei.“ Der Sportliche Leiter merkt zudem an, dass die „Verstärkungen im Winter (Alexander Arnhold und Oliver Warnke, Anm. d. Red.) ein klares Signal in Richtung Trainer“ waren. „Wir haben ihm sportlich etwas an die Hand gegeben. Das ist der beste Kader, den wir je hatten.“ Ebersbach bestätigt: „Ich glaube schon, das hat noch mal einen Motivationsschub bei mir gegeben. Es ist eine schöne Bestätigung der bisherigen Arbeit und ein nächster Schritt, dass solche Spieler zu uns kommen.“ Zudem hebt er hervor, wie sehr der Vorsitzende Grewe „im operativen Bereich mitgearbeitet und vieles optimiert hat“.

Ob auch Krieg-Hasch an Bord bleibt, ist noch nicht geklärt. Das Gespräch „steht noch aus“, sagt der Sportliche Leiter und vermag keine Tendenz abzugeben. Vom Großteil des Kaders kam indes bereits das Signal, „dass sie sich vorstellen können, beim RSV zu verlängern, bei vielen ist das berechtigterweise ligaabhängig“, weiß Ebersbach. Dass nicht jeder gehalten werden kann, scheint auch logisch: Tom Kanowski und Joel Schallschmidt stehen bei Regionalligisten auf dem Zettel. „Das ist kein Geheimnis. Den Ruf haben wir uns aber erarbeitet, dass wir die Jungs besser machen und Wert auf ihre individuelle Entwicklung legen“, betont Ebersbach nicht ohne Stolz.