RSV erteilt für Mickelat keine Freigabe

Von: Matthias Freese

Teilen

Björn Mickelat im Shirt des TSV Etelsen – daran müssen sie sich in Rotenburg erst noch gewöhnen. Jetzt hat der Wechsel aber ein „Nachspiel“. © Hägermann

Damit reagiert der Verein auf eine Etelser Forderung für zwei Jugendspieler, die die Wümmestädter im Sommer verpflichteten.

Rotenburg – Der Rotenburger SV und der TSV Etelsen liegen im Clinch, die Kommunikation ist stark gestört. Mit Folgen: Björn Mickelat, der im Sommer als Trainer die Schlossparkkicker aus der Landesliga übernommen hat, darf als Spieler aktuell in keinem Pflichtspiel auflaufen, weil sein ehemaliger Verein aus der Oberliga ihm keine Freigabe erteilt hat. „Für mich ist das menschlich ein Schlag ins Gesicht“, sagt Mickelat. Rotenburgs Vorgehen hat eine Vorgeschichte und mit den Etelser Jugendspielern Noah Hasch und Jurek Wernicke zu tun. Beide sind zum RSV gewechselt, aber nicht spielberechtigt, weil die Vereine sich finanziell nicht einigen konnten.

„Ich finde es traurig. Ich war ein verdienter Spieler und lange Jugendtrainer beim RSV. Ich habe mir nie etwas zuschulden kommen lassen. Das ist eine Retourkutsche, denke ich mal“, ärgert sich Mickelat. Dass es zumindest eine Reaktion ist, will Torsten Krieg-Hasch gar nicht abstreiten. „Da kann sich jeder seine eigenen Gedanken machen und den Rückschluss führen“, meint der sportliche Leiter des RSV. Er betont aber auch: „Er muss ja nicht als Spieler gesperrt sein. Etelsen kann ja in die Verhandlung mit uns gehen. Das ist der normale Weg bei einem Vereinswechsel. Aber sie sind noch nicht an uns herangetreten.“

Mickelat überdenkt seine S40-Zusage

Momentan scheinen die Gräben sehr tief zu sein, eine Brücke, auf der sich beide Seiten entgegenkommen, ist nicht in Sicht. Etelsen hatte für die Jugendspieler, Torwart Hasch und Abwehrspieler Wernicke, die Ausbildungsentschädigung in voller Höhe verlangt. Das Pikante daran: Beide stammen aus der Etelser U 18, die Krieg-Hasch bis zum Sommer noch trainiert hatte. Keeper Noah Hasch ist zudem sein Sohn, den er seinerzeit vom TV Oyten mitgebracht hatte. „Etelsen hat laut Statuten das Recht, diese Summe aufzurufen“, weiß der sportliche Leiter und spricht von einer „exorbitanten Summe für zwei Jugendspieler, die gerade erst in den Herrenbereich wechseln“. Pro Spieler soll es sich um einen fast vierstelligen Betrag handeln, was Krieg-Hasch bestätigt. Auf das Gegenangebot des RSV soll Etelsen nicht eingegangen sein. „Sie sind nicht mehr verhandlungsbereit gegenüber meiner Person und unserem Vorstand“, betont Krieg-Hasch.

Björn Mickelat wiederum hat insgesamt sieben Jahre für den Rotenburger SV gespielt und war in Etelsen ursprünglich nur als Trainer für die Erste eingeplant. Aufgrund der zahlreichen Ausfälle gibt es aber ernsthafte Gedankenspiele, ihn zumindest für den Notfall auch als Spieler mit in den Kader zu nehmen. „Der Kader gibt im Moment nicht so viel her, da wäre es nicht schlecht, jemanden in der Hinterhand zu haben“, findet auch Mickelat selbst und kann Rotenburgs Reaktion „nicht nachvollziehen“. In Testspielen hat er sich somit als Gastspieler aufgeboten. Stand jetzt wäre er jedenfalls bis Mitte November für Pflichtpartien gesperrt und könnte auch nicht im Seniorenbereich auflaufen. Der 42-Jährige will für die Etelser Altherren spielen und hatte außerdem auch für die S 40 in Rotenburg zugesagt. „Ich weiß nicht, ob ich das jetzt noch machen werde“, meint er in Richtung Rotenburg.

Krieg-Hasch ist von einer „sportlichen Lösung“ überzeugt

Einen Ausweg aus der Situation kennt Mickelat aber: „Da finden wir eine andere Lösung. Dann werde ich eben mit 42 Jahren Vertragsamateur. Das war ich noch nie und hört sich doch charmant an“, bemerkt er. Für den Verein kämen dann jedoch neben der festgeschriebenen Summe noch die Sozialabgaben hinzu.

Auch Torsten Krieg-Hasch möchte die Sperrfrist für seine beiden Jugendspieler nicht abwarten. „Wir werden eine sportliche Lösung finden“, ist er überzeugt. Er hofft noch darauf, dass der TSV Etelsen einlenkt und es zu einer Einigung kommt. „Eine Hand wäscht schließlich die andere“, lautet sein Appell.