RSV spielt gegen Celle an einem Samstag ‒ aber sonst nur noch selten

Von: Matthias Freese

Im Derby gegen Bornreihe waren rund 250 Zuschauer im Ahe-Stadion – an einem Sonntag. Ansonsten ist in puncto Besucherresonanz jedoch kein großer Unterschied zu erkennen, ob samstags oder sonntags gespielt wird. Die Mannschaft (auf dem Bild Yannick Chwolka) bevorzugt jedoch den Samstag. © Freese

Welcher Tag ist besser für ein Heimspiel? Beim Rotenburger SV sind sie unterschiedlicher Meinung. Gegen Celle wird nun ausnahmsweise samstags gespielt.

Rotenburg – Bis zum Abbruch der Saison 2020/2021 war der Samstag als Heimspieltag für die Fußballer des Rotenburger SV jahrelang gesetzt. Mittlerweile ist das zur Seltenheit geworden. Nicht unbedingt zur Freude der Mannschaft. Gegen den MTV Eintracht Celle kehrt der Oberligist jedoch an seinen alten Spieltag zurück – diesen Samstag (15 Uhr) steht das Duell im Ahe-Stadion an. Danach laden die RSV-Oldies das Team zum traditionellen Hähnchenessen.

„Das ist eine Entscheidung des Vorstands, dass überwiegend sonntags gespielt wird“, bestätigt Marketingchef Jörg Niepel und erklärt: „Der Samstag ist der Hauptspieltag der Jugend. Dadurch, dass wir immer mehr Mannschaften haben, brauchen wir die Plätze. Es wäre klasse, wenn wir Flutlicht hätten, dann könnten wir wenigstens ab und zu freitags spielen.“

Transferfenster schließt bald ‒ RSV testet noch einen Spieler Am 31. August schließt das sommerliche Transferfenster bis zum Winter. Es bleibt also nicht mehr viel Zeit für die Fußballclubs, um gegebenenfalls noch einmal nachzubessern. Der eine oder andere Last-Minute-Transfer wird sicher noch getätigt. Der Rotenburger SV sucht zwar nicht mehr aktiv, hat aber dennoch seine Kaderpforte für das Oberliga-Team noch nicht endgültig verriegelt. „Grundsätzlich sind wir durch, aber wir sind offen, wenn sich etwas ergibt“, sagt Coach Tim Ebersbach und verrät: „Wir haben am Montag noch einen jungen Spieler beim Probetraining.“ Allerdings drängt dort die Zeit nicht, denn wie der Trainer durchblicken lässt, handelt es sich um einen vertragslosen Akteur, der seit einem Jahr vereinslos ist. In diesem Fall könnte er also auch nach dem 31. August problemlos einsteigen.

Waren in den beiden vorherigen Spielzeiten noch jeweils fünf Heimspiele an einem Samstag terminiert, sind es diese Saison nur drei von 17 – neben der Celle-Partie betrifft es noch die Begegnungen mit Kickers Emden (21. Oktober) und dem VfV Hildesheim am letzten Spieltag (18. Mai). Ein großer Unterschied in puncto Zuschauerresonanz besteht übrigens nicht zwischen samstags und sonntags. Meist sind um die 150 Fans im Stadion.

Coach Tim Ebersbach macht trotzdem keinen Hehl daraus, dass er wie der Großteil des Teams den Samstag präferiert. „Das ist unser Wunschtag, aber wir müssen es akzeptieren. Dass uns so die Zuschauer aus der Kreisliga und Kreisklasse fehlen, liegt natürlich auf der Hand.“ Ein weiterer sportlicher Nachteil: Immer wenn die Oberliga-Elf einen Tag vor der zweiten Mannschaft spielt, würde die Kreisliga-Formation davon profitieren, dass nicht eingesetzte und freie Spieler bei ihr auflaufen könnten. So spielt die personell nicht üppig besetzte Reserve jedoch meist unmittelbar vorher. Ausnahme: dieses Wochenende.

Peter Bolm kommt nach seiner Sperre zurück in den Kader

Wen Tim Ebersbach abgeben kann, steht also am Samstag gegen 17 Uhr fest. „Wir haben aber kaum welche, die frei sind.“ Große Rücksicht kann er ohnehin nicht nehmen, denn gegen den Überraschungszweiten Celle wären die Punkte schon wichtig. „Das ist mit die eingespielteste und spielerisch stärkste Mannschaft der Liga. Die spielen einfach einen guten Fußball“, sagt Ebersbach respektvoll. Er meint aber auch: „Wir wissen um deren Stärken und Schwächen und sind in den letzten Jahren näher an sie herangekommen.“ Vor allem die Offensive mit Adrian Zöfelt und Jean-Luca van Eupen gilt als enorm gefährlich, hinten sind die Mannen von Hilger Wirtz von Elmendorff aber bisweilen anfällig.

Beim RSV kehrt Peter Bolm nach seiner Gelb-Rot-Sperre in den Kader zurück. Mit Lamine Diop (Bänderriss) rechnet Ebersbach ungefähr Mitte September, bei Marcello Muniz (Leisten-OP) dürfte es ein wenig länger dauern.