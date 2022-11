RSV-Coach Ebersbach überzeugt von der Defensive: „Wir haben da eine brutale Qualität“

Von: Matthias Freese

Sämi van den Berg (l.) und Marlo Siech sind zwei feste Größen in der Innenverteidigung des RSV. Allerdings plagen van den Berg derzeit muskuläre Probleme. © Freese

Es ist die Chance, wieder auf die Nichtabstiegsplätze zu springen. Voraussetzung dafür: Ein Heimsieg des Rotenburger SV gegen Arminia Hannover.

Rotenburg – In seinen Planungen ist Tim Ebersbach bereits bei der Wintervorbereitung, die nach einer extrem kurzen Pause für die Oberliga-Fußballer des Rotenburger SV am 9. Januar wieder beginnen soll. Mit den Gedanken ist der Coach aber noch bei den vier Spielen, die in diesem Jahr angesetzt sind – beginnend mit dem Heimspiel am Sonntag (14 Uhr) gegen den hinter den Erwartungen herhinkenden Tabellenelften SV Arminia Hannover.

„Wir haben es uns in den letzten Wochen erarbeitet, dass wir mit einem Sieg gegen einen direkten Konkurrenten auch mal einen Sprung machen könnten. Aber natürlich ist auch die Drucksituation da, dass du diese Spiele nicht verlieren darfst“, weiß Ebersbach, dessen Team nach dem 1:3 beim Spitzenreiter U.S.I. Lupo-Martini Wolfsburg wieder einen Abstiegsplatz einnimmt.

Kirschke gesperrt, Lucas Chwolka rückt wieder rein

Seine Startelf wird er schon zwangsläufig umstellen müssen, denn Tobias Kirschke fällt wegen seiner Gelb-Roten Karte aus. Lucas Chwolka dürfte wieder reinrotieren. Ob es in der Abwehr Veränderungen gibt, hängt auch davon ab, ob Sämi van den Berg einsatzfähig ist. Wegen muskulärer Probleme musste er am Dienstag aussetzen. Doch der Coach macht sich keine Sorgen und betont: „Wir haben eine brutale Qualität auf der Innenverteidiger-Position“ – und Kevin Klee wäre bereit für eine Rückkehr auf den Platz.

Das ist mit Sicherheit auch Arthur Bossert, der zuletzt verstärkt mit der Rolle des Einwechselspielers vorliebnehmen musste. Bereits sieben Mal kam er von der Bank. Doch mit bisher drei Toren in 431 Spielminuten ist er recht effektiv – zuletzt traf er auch in Wolfsburg. „Ich zähle ihn zu den ersten 14, denn er ist der perfekte Back-up für die offensiven Positionen“, findet Ebersbach.