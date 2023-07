Rotenburger SV: Castingshow, Flugzeuglandung und ein Sieg gegen Regionalligist Norderstedt

Von: Matthias Freese

Teilen

Gemeinsam geklärt: Nachdem Keeper Jannis Trapp den Ball noch an den Pfosten lenken kann, kratzt Michael Yeboah den Ball von der Linie. Noel Dähne sichert ab. © Freese

Noch sucht der Rotenburger SV Neuzugänge für die kommende Oberliga-Saison. Mit einigen Gastspielern feiert er derweil zwei Tetspielsiege.

Rotenburg/Elsdorf – Im Ahe-Stadion des Rotenburger SV ist am Sonntag während des Spiels ein Flugzeug gelandet. Zwar nur aus Styropor, aber das nicht ganz kleine Spielzeug, das vom Nachbarplatz kommend den Ballfangzaun überquerte, stürzte in der Nähe des Mittelkreises ab. Abwehrspieler Sämi van den Berg brachte es vom Feld, das Testspiel seiner Oberliga-Fußballer gegen den Regionalligisten Eintracht Norderstedt wurde fortgesetzt. Mit 2:1 (0:0) gewannen die Wümmestädter sogar. Es war der zweite Sieg in der zweiten Vorbereitungspartie nach dem 4:1 (1:0)-Erfolg tags zuvor gegen den Hamburger Oberligisten TSV Buchholz 08 im Rahmen der Elsdorfer Pokalwochen.

Trotz der guten Ergebnisse sieht es bei den Rotenburgern aktuell aber wie bei einer Castingshow aus. Die Personalplanung ist jedenfalls längst nicht abgeschlossen. Bis zu zehn Testspieler waren schon in den einzelnen Übungseinheiten der vergangenen Woche zu Gast. Insgesamt sechs waren es in den beiden Testspielen. Gegen Buchholz standen gar nur vier Akteure des alten Kaders in der Startformation. Nach den feststehenden Verpflichtungen von Keeper Jannis Trapp (SV Ahlerstedt/Ottendorf), Noel Dähne (Heeslinger SC) und dem noch fehlenden Tarek Flohr (Brinkumer SV) werden drei weitere Akteure hinzustoßen, von denen jedoch noch die Freigabe fehlt: Der lange Innenverteidiger Benjamin Duell (27) war zuletzt beim Landesligisten FC Hagen/Uthlede aktiv, Torwart Noah Hasch und Verteidiger Jurek Wernicke spielten in der A-Junioren-Landesliga für den TSV Etelsen. „Noch sind wir uns mit den Vereinen nicht einig. Unser Gegenangebot ist da. Der Ball liegt bei Etelsen und Hagen“, sagt Torsten Krieg-Hasch, der sportliche Leiter des RSV.

Mit ihnen plant der Rotenburger SV bereits fest: Benjamin Duell, Jurek Wernicke, Noah Hasch, Jannis Trapp, Noel Dähne und Co-Trainer Timo Kanigowski verstärken den Oberligisten zur neuen Saison, auch wenn noch nicht alle Freigaben vorliegen. © Freese

Starkes Interesse haben die Rotenburger auch an Verteidiger Michael Yeboah (21) vom Bremen-Ligisten Brinkumer SV. „Ihn würden wir gerne verpflichten. Er macht einen guten Eindruck und hat eine gute Athletik“, sagt Coach Tim Ebersbach. Auf sich aufmerksam machte in den beiden Testspielen zudem der kleine, aber technisch beschlagene US-Amerikaner Jesse Ortiz. Der 22-Jährige war zuletzt für das Universitätsteam der Seattle Redhawks aktiv. Zudem spielten mit Henning Prüße (23), Max Buschermöhle (24) sowie Leon Krämer (23) drei Akteure des zurückgezogenen Bremen-Ligisten TuS Schwachhausen vor, während Bjarne Kämmer (18) in der Jugend bei Werder Bremen ausgebildet wurde.

Wie viele hiervon letztlich Ebersbach überzeugen, dürften die nächsten Einheiten zeigen. Klar ist, dass weitere Verstärkungen her sollen. „Wir suchen noch nach zwei Leistungsträgern“, sagt der RSV-Vorsitzende Peter Grewe und will dafür sogar den Etat leicht erhöhen, um konkurrenzfähig zu sein.

Einer für den RSV? Der Amerikaner Jesse Ortiz (vorne) hinterlässt auch gegen Buchholz einen guten Eindruck. © Freese

Gegen Buchholz war der RSV das ohne Frage, obwohl mit Kapitän Stefan Denker und Marcello Muniz noch zwei Stammkräfte verletzt fehlten. „Ein gelungener Tag, dafür, dass die Jungs die ersten Trainingstage hatten“, so Ebersbach nach dem 4:1. Gastspieler Kämmer besorgte die Führung, weil er erkannte, dass der Buchholzer Keeper Mats Haase zu weit vor seinem Kasten stand (24.). Zwar glich Niklas Schulz aus, nachdem Torwart Hasch einen Schuss abklatschen ließ (53.), doch Erik Köhler per Kopfball (56.), Dähne mit einem trockenen Schuss (58.) sowie Noel Lohmann (65.) stellten schnell auf 4:1 für den RSV, der noch einen Lattentreffer durch Buschermöhle und einen Pfostentreffer von Köhler zu verzeichnen hatte.

Der Sportplatz ist eigentlich kein Flugplatz: Sämi van den Berg (l.) räumt deshalb die „Landebahn“ wieder frei. © -

Keine 24 Stunden später präsentierten sich die Wümmestädter auch gegen die klassenhöheren Norderstedter hinten recht kompakt und vorne effektiv. „Das gibt uns ein gutes Gefühl. Wir haben gute Nadelstiche gesetzt, waren sehr diszipliniert und gar nicht so unterlegen“, resümierte Ebersbach. Ärgerlich nur, dass Peter Bolm nach einem nicht geahndeten Foul verletzt ausschied (35.). Zu diesem Zeitpunkt führte der RSV bereits mit 1:0 – Alexander Arnhold hatte den früheren Heeslinger Arne Exner im Tor der Gäste mit einem Fernschuss in den Winkel überwunden (3.).

Verteidiger Henning Prüße ist einer von drei Spielern des TuS Schwachhausen, die vorspielen. © Freese

Rotenburgs neuer Schlussmann Jannis Trapp zeigte in der Folgezeit mehrfach seine Klasse mit einigen starken Paraden. „Er hat sehr viel Ruhe ausgestrahlt“, fand auch Ebersbach. Vorne erhöhte kurz nach Beginn der zweiten Hälfte der auffällige Noel Lohmann auf 2:0, nachdem er gegen Philipp Koch erfolgreich nachgesetzt hatte (49.). Moritz Frahm stocherte den Ball schließlich noch zum Anschlusstreffer für Norderstedt ins Netz (58.).