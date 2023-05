Rotenburger SV: Butt sehnt sich nach mehr Spielpraxis

Von: Matthias Freese

Für den Rotenburger SV zieht Hannes Butt die Handschuhe nächste Saison nicht mehr an. Er wechselt zum Heeslinger SC II. © Freese

Für Hannes Butt ist das Kapitel Rotenburg beendet. Der Ersatzkeeper des RSV schließt sich zur neuen Saison dem Heeslinger SC II an.

Rotenburg – Im abschließenden Heimspiel der Saison ist es beim Rotenburger SV so üblich, dass die scheidenden Spieler verabschiedet werden. Das soll auch am Samstag (15 Uhr) vor der Partie gegen U.S.I. Lupo Martini Wolfsburg so geschehen. Auf der Liste derer, die den Fußball-Oberligisten verlassen, können die Wümmestädter seit Mittwoch dabei einen weiteren Namen setzen: Ersatzkeeper Hannes Butt hat einen Entschluss gefasst. „Er hat mir mitgeteilt, dass er zum Heeslinger SC II gehen wird“, erklärte der sportliche Leiter Torsten Krieg-Hasch. Damit benötigt der RSV ein komplett neues Torwartgespann, nachdem der Wechsel von Jeroen Gies ins Heeslinger Oberliga-Team schon länger feststeht.

Der 18-jährige Zevener Butt war im vergangenen Sommer in den Oberliga-Kader gerückt, um dort die Rolle der Nummer zwei hinter Gies einzunehmen. Weder in der Liga noch im Pokal kam er zu Einsätzen, sodass er sich in der Praxis nur in Testspielen und bei vereinzelten Auftritten bei der Zweiten in der Kreisliga zeigen konnte. Eine Hoffnung, dass sich trotz des Gies-Wechsels zur neuen Serie daran etwas ändern könnte, mochten ihm die Teamverantwortlichen nicht geben. „Er ist ein ehrgeiziger junger Torwart und hatte sich durch ,Gigis‘ Weggang erhofft, dass er in die Auswahl zur Nummer eins kommt. Diesen Wunsch können wir ihm nicht erfüllen“, bestätigt Krieg-Hasch. Der RSV sucht für sein Oberliga-Team einen erfahrenen Stammtorhüter. Die Positionen zwei (und gegebenenfalls drei) sollen wieder mit jungen Torhütern besetzt werden.

Schon der sechste Abgang aus dem Oberliga-Kader

„Dementsprechend verstehen wir, dass er sich nach einem anderen Verein umgeschaut hat, damit er regelmäßig spielen kann. Das kann man nachvollziehen. Diese Spielpraxis bekommt er in der Bezirksliga“, meint Krieg-Hasch. Der sportliche Leiter glaubt, dass Butt, der als A-Jugendlicher vom TuS Zeven an die Wümme gekommen war und mit der U 19 den Bezirkspokalsieg gefeiert hatte, in seiner Zeit beim RSV „durch das regelmäßige Torwarttraining ein stückweit“ besser geworden ist.

Butt ist nach Gies, Björn Hakansson (TSV Ottersberg), Björn Mickelat (Trainer TSV Etelsen), Tobias Kirschke (Karriereende) und Tom Kanowski (SSV Jeddeloh) der sechste Abgang im Sommer. Zugänge konnte der Oberligist bisher noch nicht vermelden.