Flohr überzeugt Ebersbach und wechselt von Brinkum zum RSV

Von: Matthias Freese

Rechter Fuß, linker Fuß – egal: Tarek Flohr ist beidfüßig veranlagt. Diese und weitere Qualitäten soll er künftig für den Rotenburger SV einsetzen. © Terwey

Der Rotenburger SV holt Tarek Flohr vom Brinkumer SV. Den Tipp gab Timo Kanigowski, der künftige Co-Trainer der Wümmestädter.

Rotenburg – Die zweite Verpflichtung zur neuen Saison ist perfekt: Die Oberliga-Fußballer des Rotenburger SV haben sich mit Tarek Flohr vom Brinkumer SV aus der Bremen-Liga geeinigt. Der 21-jährige Flügelspieler gilt als großes Talent und hat einen bleibenden Eindruck im Probetraining hinterlassen, wie Coach Tim Ebersbach verrät: „Mir hat er dort total gut gefallen. Er hat mich überzeugt.“ Der sportliche Leiter Torsten Krieg-Hasch regelte nun die letzten Details mit Flohr sowie Brinkum, meldet Vollzug und meint: „Ich freue mich riesig, wir werden noch viel Spaß an ihm haben.“

Insofern hat sich auch die Verpflichtung von Timo Kanigowski als Co-Trainer des RSV schon mal gelohnt. „Der Tipp kam von ihm, weil er in Tarek einen Spieler mit großem Potenzial sieht“, bestätigt Ebersbach, denn beide liefen in der abgelaufenen Saison gemeinsam für Brinkum auf. Krieg-Hasch lobt wiederum den „einfachen und freundlichen Kontakt“ zum Club aus der Bremen-Liga, sodass der Transfer ganz komplikationslos ablief.

Flohr, der in Bremen wohnt, aber in Hamburg studiert, war erst im vergangenen Sommer zum Brinkumer SV gekommen. Zuvor hatte er beim SV Werder Bremen III gespielt und bei der Zweiten bereits mittrainiert. In der U 19 waren Lok Leipzig, der Sportbund DJK Rosenheim und das DFI Bad Aibling, das Team des deutschen Fußball-Internats, seine Vereine. „In seinem ersten Herrenjahr wäre er fast in der Regionalliga West gelandet“, weiß Ebersbach zu berichten.

Flohr ist beidfüßig veranlagt und hat einen starken Abschluss

In Brinkum absolvierte Flohr 19 Spiele und entwickelte sich im Laufe der Saison zum Stammspieler. Der dortige Coach Kevin Köhler lobte ihn Ende Februar: „Tarek hat in der kurzen Zeit, in der ich hier bin, schon eine brutale Entwicklung genommen. Er hat es in den letzten Spielen unglaublich gut gemacht, hat auch Zug zum Tor und einen starken Abschluss.“

Ähnlich sieht es Ebersbach nach den ersten Eindrücken: „Er ist beidfüßig veranlagt, hat einen sehr starken Torabschluss und spielt technisch einen sehr sauberen Ball.“ Der RSV-Trainer glaubt sogar: „Er ist absolut ein Spieler, den man bald in die Kategorie Stammspieler einordnen kann, wenn alles gut läuft. Außerdem ist er menschlich sehr demütig.“

In Brinkum hat Flohr meist als Rechtsverteidiger gespielt, er kann allerdings auch offensiver auf der Außenbahn agieren und ist flexibel einsetzbar – rechts wie links. „Wenn du ein Schienenläufer bist, musst du beide Seiten bespielen können“, sagt Krieg-Hasch und traut es Flohr durchaus zu.

Für die linke Seite hatten die Rotenburger sich kürzlich erst mit Noel Dähne (19) vom Heeslinger SC einen weiteren Youngster mit Perspektive geholt, sodass die Außenbahnen vorerst gut bestückt zu sein scheinen.