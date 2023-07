Max Buschermöhle sammelt Pluspunkte beim Rotenburger SV

Von: Matthias Freese

Teilen

Max Buschermöhle (r.) zeigt es an und beteuert gegenüber Referee Mirko Eggers seine Unschuld am Crash mit Justin Sauermilch. Stefan Denker unterstützt ihn dabei. © Freese

In seinem letzten Testspiel vor dem Saisonstart mit der Pokalpartie beim VfL Westercelle unterlag der Rotenburger SV bei Regionalligist Bremer SV 0:3.

Bremen – Alexander Arnhold spielt seit dem Winter bereits beim Rotenburger SV, doch die Fans des Fußball-Regionalligisten Bremer SV haben den Mittelfeldspieler nicht vergessen und überreichten ihm beim Wiedersehen im Stadion am Panzenberg ein nachträgliches Abschiedsgeschenk – ein gerahmtes Bild, das ihn in Jubelpose zeigt. Diese Gestik war dem Oberligisten von der Wümme in seinem letzten Testspiel vor dem Saisonstart nicht vergönnt, die 0:3 (0:2)-Niederlage fiel aber in der Tat ein wenig zu hoch aus. „Ich habe viele Erkenntnisse aus dem Spiel ziehen können“, meinte Coach Tim Ebersbach.

Eine davon war ohne Frage, dass Neuzugang Max Buschermöhle sich ziemlich schnell zu einer echten Alternative als Sechser entwickelt hat und vielleicht sogar der auffälligste RSV-Akteur war. „Max hatte eine ganz starke Zweikampfquote, hat spielnah verteidigt, hatte eine starke Dynamik und muss auf jeden Fall am meisten gelobt werden“, meinte Ebersbach. Nach rund 73 gespielten Minuten war der vom TuS Schwachhausen aus der Bremen-Liga gekommene Mittelfeldspieler eher unfreiwillig daran beteiligt, dass Bremens Innenverteidiger und Doppeltorschütze Justin Sauermilch lange Zeit auf dem Platz behandelt und anschließend per Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht wurde. „Max kommt vorher an den Ball, wird aber von hinten geschubst und knallt in den Gegner rein“, schilderte der als Kapitän aufgelaufene Lucas Chwolka die Szene.

Gleich fällt das 1:0, weil Keeper Jannis Trapp (r.) und seine Vorderleute nicht entscheidend klären können. © Freese

Der eigentliche Mannschaftsführer des RSV, Stefan Denker, war übrigens zur zweiten Halbzeit in der Offensive eingewechselt worden und feierte damit sein Comeback nach einer zwischenzeitlich wieder aufgebrochenen Zerrung, die er sich am Abschlussspieltag der vergangenen Saison zugezogen hatte.

Noel Lohmann (vorne) behauptet gegen Bremens Kapitän Jan-Luca Warm in dieser Szene den Ball. © Freese

Insgesamt lief der RSV in Bremen mit sechs Neuzugängen in der Startelf auf – mit Benjamin Duell und Michael Yeboah befanden sich zwei davon in der neuformierten Dreierkette, in der zur Pause Sämi van den Berg dazukam. Über weite Strecken stand die Defensive gut. „Die Vorgabe war es, noch höher zu schieben. Das haben die Jungs in der zweiten Halbzeit top umgesetzt. Wir haben sie weit vom Tor weggehalten“, beobachtete Ebersbach, der mit dem Zweikampfquote in der Luft jedoch haderte. Beim 0:1 durch Sauermilch sah Keeper Jannis Trapp nicht gut aus (36.), beim 0:2 kam Yeboah einen Tick zu spät gegen Sauermilch (40.). In der Nachspielzeit erhöhte Herdi Bernard Boloko Bukusu aus der Distanz auf 3:0 für den Regionalligisten – Trapp war mit den Fingern noch dran.