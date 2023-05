Rotenburger SV: U16 hält im Finale des Bezirkspokals lange gut mit

Von: Matthias Freese

Teilen

In der Luft liefern sich der Rotenburger Leander Wohlberg (l.) und Thees Borstelmann, Kapitän des JFV A/O/B/H/H, ein Duell um den Ball. Am Ende siegt der Favorit mit 3:0. © Freese

Der Favorit war am Ende zu stark: Die U16-Fußballer des Rotenburger SV haben das Finale des Bezirkspokals mit 0:3 gegen den JFV A/O/B/H/H verloren.

Rotenburg – So hatten sich die U 16-Fußballer des Rotenburger SV ihr Saison-Highlight nicht vorgestellt. „Vom Ergebnis her auf keinen Fall“, bestätigte Trainer Daniel Reuter, nachdem sein Team im Duell der Landesligisten das Finale des Bezirkspokals gegen den klar favorisierten JFV A/O/B/H/H mit 0:3 (0:1) im heimischen Ahe-Stadion verloren hatte. „Für mich haben wir aber ein richtig gutes Spiel gemacht und müssen uns nichts vorwerfen lassen.“

Gut und gerne 250 Zuschauer sorgten für eine tolle Kulisse. „In erster Linie sollten die Jungs das Spiel genießen. Wann spielst du schon mal ein Bezirkspokal-Finale zu Hause?“, wusste Reuter um die Außenseiterrolle. Das zeigte sich auch im Spiel. Während der Gastgeber bisweilen etwas wild agierte, wirkte der JFV A/O/B/H/H reifer von der Spielanlage her. „Die sind deutlich weiter als wir“, erkannte auch der RSV-Trainer. Kein Wunder angesichts der Talente, die im Kader stehen. Wie etwa Leland-Jordan Junge. „Ich will noch mal alles gewinnen, denn es ist mein letztes Jahr hier“, erzählte der junge Mann aus Drochtersen und verriet: „Ich gehe im Sommer zu Kiel.“ Ihn zieht es ins Nachwuchsleistungszentrum des Zweitligisten.

Mohamed Ballo (l.) hat einen kleinen Vorsprung gegen den künftigen Kieler Leland-Jordan Junge. © Freese

Für die Rotenburger kam in dieser Partie erschwerend hinzu, dass sie bereits in der siebten Minute in Rückstand gerieten, nachdem Keeper und Pechvogel Levin Boschen einen harmlosen Schuss von Lino Starre durchrutschen ließ. Reuter betonte: „Das ist superschade für unseren Keeper, der uns die Saison schon so oft den Arsch gerettet hat“ – und dem Team erst das Finale im Elfmeterschießen der vorherigen Runden möglich gemacht hat. Vielleicht waren die Gastgeber auch abgelenkt, weil neben dem Platz der Rettungswagen vorfuhr, um eine noch am Seitenrand liegende Spielerin des vorherigen Mädchen-Finales abzutransportieren. Die Partie wurde nach dem Tor deshalb auch für drei Minuten unterbrochen.

„Es gibt Mannschaften, für die ist das Spiel gelaufen. Aber bei uns war kein Bruch nach dem 0:1 drin. Ich kann den Jungs nur ein Lob aussprechen“, meinte Reuter. „Und mit ein bisschen Glück gelingt uns das 1:1.“ Damit dachte er vor allem an den Beginn der zweiten Hälfte, als Mohamed Ballo für drei gefährliche Angriffe sorgte, die von der Abwehr rechtzeitig gestoppt wurden.

In den Weg gestellt: Rotenburgs Kilian Dohna (l.) verteidigt seine Seite gegen Linus Wegener. © Freese

Per Doppelschlag schafften die Gäste die Entscheidung: In der 59. Minute legte Jaron Kaiser auf Thees Borstelmann quer, keine 60 Sekunden später erhöhte Linus Wegener mit einem haltbaren Schuss auf 3:0. „Das A/O/B/H/H gewinnt, damit kann ich leben und ist auch gerecht. Aber bis zum 2:0 haben wir wenig zugelassen. Auch kämpferisch war es super“, urteilte Reuter. „Jetzt müssen wir uns auf die Liga konzentrieren, um die Klasse zu halten.“