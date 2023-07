Ex-Rotenburger Benjamin Duray ‒ der einzige deutsche Trainer in Russlands Fußball-Oberhaus

Von: Matthias Freese

„Das ist meine Rolle“, sagt Benjamin Duray über seine Funktion als Co-Trainer beim russischen Erstligisten Rubin Kasan. © Dzhalil Gubaidullin/FC Rubin Kazan

Benjamin Duray ist der einzige deutsche Fußball-Trainer, der in Russlands erster Liga arbeitet. Seit wenigen Tagen ist er Co-Trainer bei Rubin Kasan.

Rotenburg – Sein Trainer-Profil ist schon recht ungewöhnlich. Der Rotenburger SV, der FC Hagen/Uthlede und der SV Meppen tauchen da neben Hebei FC aus China oder Achmat Grosny aus Tschetschenien auf. Nun fügt Benjamin Duray seiner Vita einen weiteren Club im Ausland hinzu – der 43-jährige gebürtige Bremervörder (Kreis Rotenburg) befindet sich seit einigen Tagen in Russland. Er ist als Co-Trainer beim ehemaligen Champions-League-Teilnehmer und Erstliga-Rückkehrer Rubin Kasan eingestiegen, in der Hauptstadt der autonomen Republik Tatarstan. Ein Engagement, das aufgrund der politischen Lage nicht unumstritten ist.

„Es ist mein Job. Für mich geht‘s hier nur um Fußball“, verteidigt Duray seine Entscheidung gegenüber kreiszeitung.de und möchte sich zu allem anderen „gar nicht so viel äußern“. Fakt ist aber: In der russischen „Premier Liga“ ist er der einzige deutsche Trainer. Daniel Farke (FK Krasnodar) und Markus Gisdol (Lok Moskau) hatten mit Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine das Land verlassen, später auch Sandro Schwarz (Dynamo Moskau). Josef Zinnbauer und Marvin Compper (beide Lok Moskau) gingen – wie jetzt auch Duray – gegen den Trend dorthin, wurden allerdings schnell entlassen.

Für Duray hatte sich indes frühzeitig abgezeichnet, dass es für ihn beim SV Meppen nach dem Abstieg aus der 3. Liga nicht weitergehen würde. Dort war er vergangene Saison Co-Trainer unter Stefan Krämer und später unter Ernst Middendorp gewesen, für wenige Tage auch Interimstrainer. „Es war klar für mich, dass das ganze Paket nicht interessant und für beide Seiten nicht darstellbar ist, wenn wir runtergehen“, sagt er ganz offen. Also stand der in Stade lebende A-Lizenz-Inhaber, der 2022 ein Fußball-Lehrbuch unter dem Titel „Das Rondo im Fußballtraining“ veröffentlicht hatte, vor der Wahl: Zurück als Lehrkraft in den Schuldienst oder weiter als Trainer sein Geld verdienen.

Da kam die Anfrage von Rashid Rakhimov Anfang Juni gerade recht. Der Cheftrainer von Rubin Kasan, der den Verein nach dem „Betriebsunfall“ erst im April übernommen und wieder ins russische Oberhaus geführt hatte, hatte bereits zu seiner Zeit in Grosny mit Duray zusammengearbeitet. Da Rakhimov früher in Österreich gearbeitet hatte, verständigen sich beide auf Deutsch. Aber auch die russischen Sprachkenntnisse „kommen wieder. Ich verstehe ein bisschen was“, sagt Duray. Mit Athletiktrainer Javier Noya, ein Spanier, ist noch ein weiterer Westeuropäer in Kasan tätig. Der Verein beschäftigt aber auch eigens einen Dolmetscher.

Sie kennen sich aus gemeinsamen Zeiten in Grosny: Benjamin Duray (l.) und Rashid Rakhimov. © Dzhalil Gubaidullin/FC Rubin Kazan

Ohnehin ist Duray begeistert von den professionellen Bedingungen, die er vorfindet. „Die sind herausragend. Du hast hier unglaubliche Möglichkeiten. Die erste Mannschaft hat im Grunde ihr eigenes Hotel. Ich brauche mich um nichts zu kümmern. Und ich bin vier Metrostationen von der Innenstadt entfernt“, berichtet er. „Es sind total nette Menschen hier, es ist ein toller Verein, der nach dem Wiederaufstieg versucht, sich sportlich in der ersten Liga zu etablieren.“ Ohne Komplikationen erhielt er das Visum, dass er sich in der russischen Botschaft in Hamburg abholte. Am 23. Juni kam er in Kasan an.

„Mir geht‘s gut“, sagt Duray und bereut den Schritt nicht. Dass es auch kritische Stimmen gibt, in diesen Zeiten 900 Kilometer östlich von Moskau als Trainer zu arbeiten, ist ihm bewusst. „Klar ist immer ein komisches Gefühl dabei, aber dadurch dass ich schon in Russland gearbeitet habe, die Leute und die vielen Perspektiven kenne, gehe ich vielleicht auch anders damit um“, erklärt er. Er räumt aber ein, dass es ein wenig eine „innerliche Zerreißprobe“ war, denn „natürlich ist es eine extrem harte Entscheidung für meine Familie gewesen. Da kann ich die andere Seite verstehen, die nicht happy ist.“ Zurück lässt er in Stade seine Lebensgefährtin mit zwei Kindern. „Ich kann sie nicht unterstützen“, sagt Duray nachdenklich. Doch er ist eben auch Fußball-Trainer. „Und ehrlich gesagt: Die Alternativen waren nicht so groß, dann musst du eine Entscheidung treffen. In dem Fall hatte ich Glück, dass es im Raum stand. Es war das Jobangebot, was wirklich interessant und richtig gut war. Es ist Profifußball in der ersten Liga, allerhöchste Kategorie und für meine Entwicklung als Trainer noch mal ein Schritt“, betont der Coach, der von 2012 bis 2014 mit dem Rotenburger SV jeweils den Klassenerhalt in der Oberliga geschafft hatte.

Als Cheftrainer will er dabei gar nicht mehr arbeiten, verrät Duray: „In der Rolle als Co-Trainer, die ich in Meppen oder jetzt habe, fühle ich mich wohl. Das ist meine Rolle. Die Ambitionen, auf dieser Ebene Cheftrainer zu werden, sind bei mir merklich zurückgegangen.“