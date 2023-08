Arnhold und Köhler garantieren dem Rotenburger SV den Punkt ‒ 2:2

Von: Matthias Freese

Alexander Arnhold (vorne) jubelt, auch Erik Köhler macht mit. Die beiden Offensivspieler steuern in Ramlingen-Ehlershausen die wichtigen Treffer für den RSV bei. © Freese

Der Rotenburger SV hat zwei Rückstände weggesteckt und ist in der Oberliga beim SV Ramlingen-Ehlershausen zu einem 2:2 (0:0) gekommen.

Rotenburg – Zweimal in Rückstand geraten, zweimal ausgeglichen: Durch die Treffer von Alexander Arnhold und Erik Köhler sind die Oberliga-Fußballer des Rotenburger SV beim SV Ramlingen-Ehlershausen zu einem leistungsgerechten 2:2 (0:0) und damit am dritten Spieltag zum vierten Zähler gekommen. „Ich kann mit dem Punkt gut leben. Wenn eine Mannschaft den Sieg verdient gehabt hätte, dann vielleicht sogar wir“, meinte Trainer Tim Ebersbach aufgrund eines Chancenübergewichts nach der Partie in Burgdorf. Er fügte an: „Der gute Auftritt macht jedenfalls Mut. Von den bisherigen drei Spielen war es das beste.“

Dabei hatte Ebersbach spürbare taktische Veränderungen vorgenommen und auch seine Außenbahnen neu besetzt: Links übernahm der defensivere Yannick Chwolka, rechts der offensivere Tarek Flohr. „Das ist sehr gut aufgegangen“, fand der Coach. Vor allem Flohr besaß eine der dicksten Chancen im ersten Durchgang mit einem Schuss knapp neben das Tor (23.) und zeigte auch sonst ein paar gute Moves. Zudem kam die Dreierkette verändert daher, denn in der Startelf übernahm Benjamin Duell die zentrale Position, während Kapitän Stefan Denker dafür weiter nach vorne rückte und als Sechser effektiv arbeitete.

Tarek Flohr rückt in die Startelf und überzeugt

Die erste halbe Stunde erspielte sich der RSV ein Übergewicht, ehe Ramlingen-Ehlershausen besser ins Spiel fand. „Da haben sie es dann neutralisiert“, beobachtete Ebersbach. Die beste Möglichkeit, um in Führung zu gehen, besaß dennoch Denker aus der Nahdistanz am zweiten Pfosten (39.).

Eine Unaufmerksamkeit führte letztlich zum 1:0 für die Gastgeber, als Ayhan Cankor gegen Kevin Klee zum Abschluss kam (54.). Doch die Rotenburger kippten dadurch nicht um. Verpasste Sämi van den Berg noch um Zentimeter (57.), setzte der gut aufgelegte Alexander Arnold einen Freistoß nach Foul an Lucas Chwolka aus zentraler Position an die Lattenunterkante und ins Tor (63.). Erneut legten die Gastgeber vor – Tom Mehlberg kam nach einer Ecke recht frei zum Kopfball (81.). Abermals benötigten die Wümmestädter nur wenige Minuten für die Antwort. Einen klasse Steckpass von Denker verwertete Köhler aus rund 15 Metern zum 2:2 (84.).

In der Schlussphase besaßen beide Teams die Möglichkeit, die Partie für sich zu entscheiden. Ramlingen-Ehlershausen lief jedoch ins Abseits (89.), Duell verpasste hingegen um Haaresbreite eine Flanke des eingewechselten Max Buschermöhle. „Ich bin positiv überrascht, dass uns die Gegentore nur zwei, drei Minuten beschäftigt haben. Ich finde, es war ein Spiel auf gutem Oberliga-Niveau“, resümierte Ebersbach.