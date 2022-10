Rotenburger SV analysiert Saisonstart, revidiert Ziel und vertraut dem Kader

Von: Matthias Freese

Teilen

Grimmiger Blick, verschränkte Arme: Tobias Kirschke (Mitte) ist „ein Spieler, der extrem wichtig sein kann, einer der vorangeht und kommuniziert“, sagt Tim Ebersbach über den Routinier. © Freese

Der Rotenburger SV befindet sich dort, wo er eigentlich gar nicht hin wollte ‒ mitten im Oberliga-Abstiegskampf. Eine Analyse zur aktuellen Situation.

Rotenburg – Im Ahe-Stadion brennt seit der 1:3-Heimpleite gegen BW Papenburg im übertragenen Sinne die rote Alarmlampe. Unmittelbar nach dem Abpfiff hatte Tim Ebersbach, Trainer des Rotenburger SV, mit einer Brandrede auf den Auftritt und den damit verbundenen Absturz auf den vorletzten Tabellenplatz der Fußball-Oberliga reagiert. Ein paar Tage später sind die Verantwortlichen um fast schon betonte Gelassenheit bemüht. „Wir haben volles Vertrauen in die Mannschaft und in die Trainer“, sagt der Sportliche Leiter Torsten Krieg-Hasch vor der Partie beim Tabellendritten 1. FC Germania Egestorf-Langreder (Sonntag, 15 Uhr).

Die Analyse der bisherigen Saison hat gleichwohl längst begonnen. Nach zehn Partien hat der RSV erst acht Punkte. Ein wenig paradox klingt es da, dass das Team mit erst 15 Gegentoren die fünftbeste Defensive der Liga stellt. „Wir lassen nicht viele Chancen zu, aber die, die wir zulassen, sind drin. Wir müssen die Fehler minimieren, ganz abstellen kann man sie nicht“, glaubt der spielende Co-Trainer Björn Mickelat und ergänzt: „Wir treffen zu viele falsche Entscheidungen, wie Dribblings im eigenen Drittel. Und nach vorne fehlt die Durchschlagskraft.“ Die Konsequenz: „Anspruch und Wirklichkeit sind im Moment zu weit auseinander.“

Mit oder ohne Siech? Mit einem 4:2-Sieg im Nachholspiel gegen den Aufsteiger FSV Schöningen hat der 1. FC Germania Egestorf-Langreder mit dem Tabellenzweiten Heeslinger SC am Mittwoch nach Punkten gleichgezogen. Für Tim Ebersbach, den Coach des Rotenburger SV, ist Egestorf die „Mannschaft der Stunde“. Für ihn besitzt das Team eine „reife Spielkultur“ und ist „extrem athletisch“, deshalb „sind die zurzeit auch eine Klasse stärker als wir“. Ebersbach schiebt sein Team vor der Auswärtspartie am Sonntag (15 Uhr) damit automatisch in die Underdog-Ecke. Ob Verteidiger Marlo Siech nach seiner Knieverletzung schon in den RSV-Kader zurückkehrt, wird sich kurzfristig nach einem Belastungstest entscheiden. Für Flügelspieler Noel Lohmann kommt das Spiel vermutlich noch zu früh.

Eine Krisensitzung müsse deshalb noch nicht abgehalten werden, sagt Krieg-Hasch, räumt aber ein: „Man hat sich blenden lassen von den guten Spielen. Das kommt jetzt als Bumerang zurück. Unser Ziel war es, möglichst frühzeitig mit der Abstiegszone nichts zu tun zu haben. Das Ziel müssen wir revidieren. Jetzt haben wir lange Zeit etwas mit dem Abstieg zu tun.“

Ebersbach macht sich derweil Gedanken, mit welchen – taktischen – Änderungen er die Mannschaft wieder auf Kurs bringen kann. Auffällig ist, dass der RSV gegenüber der vergangenen Saison zwar mehr Ballbesitz hat, aber diesen nicht effektiv nutzt. „Unsere Stärke ist immer die Ball-eroberung und das Umschaltspiel gewesen“, weiß der Coach, der bislang stets mit dem 4-3-3-System angefangen hat. „Wir müssen in Sachen Kompaktheit etwas ändern“, weiß er. Das wiederum klingt nach einer defensiveren Ausrichtung und dürfte personelle Wechsel mit sich bringen, was sich bereits nach der Pause gegen Papenburg angedeutet hat. Da kam mit Tobias Kirschke ein erfahrener Akteur aufs Feld. „Er ist ein Spieler, der extrem wichtig sein kann, einer der vorangeht und kommuniziert, denn unsere Schwachstelle ist, dass wir zu ruhig sind“, findet der Coach und hat nach der Einheit am Dienstag festgestellt: „Da war mehr Robustheit drin, da hat es ordentlich gescheppert.“

Alle Spieler wollen in der Oberliga bestehen, dann müssen sie es jetzt bestätigen – kontinuierlich, nicht als One-Hit-Wonder.

Was personelle Wechsel angeht, war Ebersbach gerade hinten oft zur Improvisation gezwungen. Sämi van den Berg hat noch nicht ein Spiel absolviert, Neuzugang Marlo Siech aufgrund von Krankheit und Verletzung erst fünfeinhalb. Und „Nur-noch-Co-Trainer“ Christoph Drewes, in der Vergangenheit Lautsprecher und Chef der Defensive, „ist nicht fit und will eigentlich auch nicht mehr“, klärt Ebersbach auf.

„Wir haben einen qualitativ stärkeren Kader als letztes Jahr. Bei jedem einzelnen Neuzugang sehe ich noch Potenzial, um uns und sich weiter nach vorne zu bringen“, ist Krieg-Hasch überzeugt und schiebt nach: „Alle Spieler wollen in der Oberliga bestehen, dann müssen sie es jetzt bestätigen – kontinuierlich, nicht als One-Hit-Wonder.“ Drei, vier Akteure haben bis jetzt aber noch keine oder nur wenige Minuten gespielt. Womit die Frage nach Veränderungen im Winter auf der Hand liegt. Der Sportliche Leiter wiegelt ab: „Natürlich gucken wir, was passiert in den nächsten sieben, acht Spielen, aber zum jetzigen Zeitpunkt ist es keine Situation, wo wir in Panik verfallen. Zurzeit sehe ich überhaupt keinen Bedarf, etwas zu verändern.“