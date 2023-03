Rotenburger SV vor dem kleinen Derby: Denker, Chwolka und die Rotation

Von: Matthias Freese

Im Hinspiel unter Ahlerstedter Flutlicht gehörte Stefan Denker (vorne) zur Rotenburger Startelf – in die drängt der Kapitän auch am Sonntag wieder. © Freese

Im Hinspiel entriss die SV Ahlerstedt/Ottendorf dem Rotenburger SV noch den Sieg. Das soll den Wümmestädtern nicht erneut passieren.

Rotenburg – Erst ein einziges Mal hat Tim Ebersbach in der bisherigen Saison seine Startelf des vorherigen Spieltages wieder aufbieten können – es war im Oktober beim 0:0 gegen den MTV Gifhorn. In der Rückserie war dem Trainer des Rotenburger SV das noch nicht vergönnt, „weil bisher immer Verletzte oder Kranke dabei waren. Oft mussten wir zwei Spieler gegenüber der Vorwoche wechseln.“ Das wird wohl auch am Sonntag (15 Uhr) so sein, wenn die SV Ahlerstedt/Ottendorf zum „kleinen“ Derby der Fußball-Oberliga ins Ahe-Stadion kommt.

Trotz ständiger Umstellungen stehen die Wümmestädter mittlerweile als Tabellenzehnter mit 30 Zählern ganz gut da. „2023 haben wir bestätigt, dass wir eine echt gute Breite und gleichwertige Spieler haben“, findet Ebersbach. Hinzu kommt auch, dass er mittlerweile auf eine Rotation setzen kann, ohne das Team zu schwächen. „Klar rotiert man eher vorne als hinten“, meint der Trainer, nennt aber gleich auch das Gegenbeispiel: „Spielertypen wie Yannick Chwolka oder Marcello Muniz spielen unheimlich intensiv und kraftvoll. Denen tut eine Pause extrem gut.“ Muniz hatte diese Ende Februar gegen den SC Spelle-Venhaus bekommen und war dementsprechend stark auf den Platz zurückgekehrt.

Was Ebersbach gegen Ahlerstedt plant, verrät er vorher nicht, allerdings drängen Kapitän Stefan Denker ebenso wie der zuletzt gelb-gesperrte Lucas Chwolka zurück in die Startelf, während Peter Bolm an Oberschenkelproblemen laboriert und in der Woche auch das Training abgebrochen hatte.

Zwar rangieren die Rotenburger vier Punkte vor Ahlerstedt (zwei Spiele weniger), doch wird schnell klar, was der Aufsteiger aus dem Kreis Stade dem Gastgeber voraushat – einen Torjäger. „Darvin Stüve ist deren Lebensversicherung, der schießt aus dem Nichts Tore und spielt eine extrem gute Saison“, denkt Ebersbach nur ungern ans Hinspiel zurück, als der Stürmer dem RSV mit seinem Doppelpack und dem späten 2:2 den Sieg entriss. Der 27-jährige Ex-Heeslinger ist mit zwölf Treffern immerhin der viertbeste Schütze der Oberliga.

Trotz einer gewissen Bedeutung will Rotenburgs Coach von einem Sechs-Punkte-Spiel aber nichts wissen. „Gefühlt hat ja jedes Spiel eine große Brisanz. Dadurch, dass wir einen kleinen Puffer haben und auch Ahlerstedt über dem Strich steht, würde ich jedoch nicht sechs Punkte sagen, sondern drei plus eins.“

Und diese will der RSV freilich für sich verbuchen, wenngleich der Trainer deutlich macht, dass er gerne auch in der nächsten Saison die Elf seines Kollegen Malte Bösch begrüßen würde: „Ich würde uns beiden den Klassenerhalt gönnen, ich fahre doch lieber zum Derby nach Ahlerstedt als etwa nach Braunschweig.“