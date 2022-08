Rotenburger Jasper Schröder fährt mit starker Zeit bei WM in Israel auf Rang sechs

Von: Matthias Freese

In Tel Aviv steigerte sich der Rotenburger Jasper Schröder einmal mehr. Mit dem Team gab es Silber. © Zippan

Nach seiner Silbermedaille mit dem deutschen Bahn-Vierer hat der Rotenburger Jasper Schröder in der Einerverfolgung den sechsten Platz bei der Junioren-WM in Israel belegt.

Rotenburg – Am Ende purzelten die Bestzeiten mit fast jedem Qualifikationslauf – und dem Rotenburger Radsport-Crack Jasper Schröder fehlten trotz schneller 3:15,316 Minuten knappe anderthalb Sekunden zum Einzug ins kleine Finale um Bronze in der Einerverfolgung über 3 000 Meter bei der Junioren-WM in Tel Aviv (Israel). Am Tag nach der Silbermedaille mit dem Bahn-Vierer fuhr der 17-jährige Nationalfahrer in dieser Disziplin als Solist auf den sechsten Rang.

„Ich bin trotzdem zufrieden. Auf jeden Fall war es eine Verbesserung“, erklärte Jasper Schröder auf Nachfrage. Er hatte es im vorletzten der insgesamt 15 Qualifikationsläufe mit dem italienischen Mannschaftsweltmeister Luca Giaimi zu tun bekommen – und der trieb ihn zu Höchstleistungen an, war letztlich mit 3:13,936 Minuten noch etwas schneller als der Wümmestädter, verpasste aber selbst damit das Finale um Gold und wurde im Rennen um Bronze schließlich von Schröders Teamkollegen Ben Jochum eingeholt. Ins Finale zogen der Kanadier Carson Mattern mit einer imponierenden Zeit von 3:10,223 Minuten als Schnellster ein – machte im Schnitt 56,096 Kilometer in der Stunde auf der schnellen Holzbahn im Velodrom von Tel Aviv. Dort traf er auf den Dänen Theodor Storm und bezwang auch diesen.



Zeit gegen EM deutlich verbessert

Jasper Schröder verbesserte in seinem Lauf seine Zeit von der EM in Portugal (3:16,254), wo er Fünfter wurde, deutlich. Auch bei seiner WM-Silbermedaille vor einem Jahr in Kairo war er im Finallauf nicht ganz so schnell (3:15,686). Er kam übrigens auf eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 55,295 Kilometer pro Stunde, wobei ihm letztlich der abschließende Kilometer zumindest daran hinderte, noch am Polen Marek Kapela auf Rang fünf vorbeizuziehen. Die beste Phase des Rennens hatte der für den RC Blau-Gelb Langenhagen fahrende und in Hannover das Sportinternat besuchende Rotenburger in der Mitte des Rennens.



Für Schröder war die WM in Israel letztlich ein großer Erfolg, schließlich zeigte er als Einzelfahrer, dass er weiterhin zu den besten „Verfolgern“ der Welt im Juniorenbereich gehört und bringt zudem mit dem Team eine WM-Silbermedaille mit nach Hause. Die Rückkehr nach Deutschland ist für Sonntag geplant.