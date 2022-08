WM-Silber für Schröders Bahn-Vierer

Von: Matthias Freese

Der Rotenburger Jasper Schröder (hier ein Archivbild) hat bei der Junioren-WM in Israel mit dem deutschen Bahn-Vierer Silber geholt. Im Finale waren die Italiener einfach noch einen Tick schneller und fuhren fast neuen Weltrekord. © Imago Image/sArne Mill

Knapp zwei Sekunden fehlten zur Titelverteidigung ‒ doch auch mit der Silbermedaille im Team des Bahn-Vierers lieferte der Rotenburger Jasper Schröder bei der WM in Israel ab.

Rotenburg – Italiens Bahn-Vierer hat mit einer Fabelzeit im Finale den erneuten Junioren-Weltmeistertitel des Rotenburgers Jasper Schröder im Team der deutschen Nationalmannschaft verhindert. Der Titelverteidiger hatte sich im israelischen Tel Aviv vor den letzten der insgesamt 4 000 Meter zwar wieder herangefahren, am Ende jedoch nicht mehr gegen die Südeuropäer mithalten können. Schröder & Co. verbesserten ihre Vorlaufzeit zwar noch einmal auf extrem schnelle 4:00,779 Minuten, doch mit ihrem Endspurt waren die Italiener auf den Brettern des Sylvan-Adams-Velodromes knapp zwei Sekunden schneller im Ziel und kratzten mit 3:58,853 am deutschen Weltrekord aus dem Jahre 2019, der bei 3:58,793 Minuten liegt.

Zu Hause in Rotenburg überwog bei Vater Bernd Schröder ohne Frage die Freude. „Super Leistung von Jasper und seinem Team – und Silber gewonnen“, betonte er und klatschte Beifall. Nachdem der Start – wie bereits in der Qualifikation – wegen eines technischen Defekts wiederholt werden musste, lagen der für den RC Langenhagen fahrende Schröder und seine Teamkollegen Ben Felix Jochum (RC Musketier Wuppertal), Bruno Kessler (RSV AC Leipzig) sowie Tobias Müller (RSV Rad-net) nach den ersten 1 000 Metern hauchdünn vorne. Dann aber zogen Renato Favero, Alessio delle Vedove, Luca Giami und Andrea Raccagni Noviero im direkten Vergleich auf der jeweils anderen Seite der Bahn nach vorne. Der Vorsprung betrug zwischenzeitlich mehr als eine halbe Sekunde, doch der Konter des deutschen Bahn-Vierers ließ nicht auf sich warten. Auf den dritten 1 000 Metern kämpften sich Schröder und Mitstreiter heran und hatten die Kontrahenten zeitmäßig nahezu eingeholt, doch abermals antworteten die Männer im blauen Trikot mit extrem schnellen Beinen und 57,674 Sekunden für den letzten Kilometer. Der Silbermedaillengewinner benötigte dafür 59,375 Sekunden. Im entscheidenden Lauf um den Finaleinzug waren die Deutschen noch in 4:01,890 Minuten gegen Kanada zum Sieg gefahren, also über eine Sekunden langsamer gewesen.

Nun geht es für den Rotenburger als Solist um die nächste Medaille

Nach dem WM-Titel im ägyptischen Kairo nun also Vize-Weltmeister in Israel – das macht dem 17-jährigen Jasper Schröder so schnell keiner nach. Und es ist ja noch mehr drin: In der Einer-Verfolgung über 3 000 Meter startet der Deutsche Meister aus Rotenburg schließlich am Donnerstag als amtierender Vize-Weltmeister. In der Qualifikation bekommt er es am Vormittag im vorletzten Lauf ausgerechnet mit dem Italiener Luca Giami zu tun. „Das wird ihn vielleicht extra puschen“, vermutet Vater Bernd Schröder. Zeit für eine Revanche als Solist? Entscheidend ist aber nicht das direkte Duell, sondern die Zeit. Aus den 15 Qualifikationsläufen ziehen die beiden Zeitschnellsten ins Finale am Abend ein, der Dritt- und Viertschnellste bestreiten das kleine Finale um Bronze.

„Die Bahn an sich ist sehr gut. Die Halle ist offen, wird aber trotzdem klimatisiert, wodurch doch etwas Wind auf der Bahn steht. Sonst ist hier alles sehr modern“, meinte Schröder bereits vor den Rennen optimistisch. Am Sonntag steht der Rückflug nach Deutschland an. Und nur zu gerne würde er seine „Sommerferien“ mit einer weiteren Medaille beenden ...