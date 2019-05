Rotenburg will Auswärtsbilanz aufpolieren

Rotenburg – Der letzte Akt der äußerst wechselhaften Saison in der Handball-Oberliga steigt für den TuS Rotenburg morgen (19.30 Uhr) beim Tabellendritten TV Bissendorf-Holte. Um viel geht es für die zuletzt zweimal siegreiche Wümme-Sieben nicht mehr, Coach Nils Muche fordert dennoch: „Ich erwarte, dass sich alle noch einmal reinhängen.“

Vielleicht lässt sich ohne großen Druck zumindest die miserable Rotenburger Bilanz in der Fremde etwas aufpolieren. „Das ist in dieser Spielzeit ganz klar unser Knackpunkt. Wir haben auswärts erst ein Spiel gewonnen“, legt Teammanager Michael Polworth den Finger in die Wunde. Sollten die Gäste, die auf den ausscheidenden Patrick Zahn (privat verhindert) und Max Nowosadtko (Studium) verzichten müssen, in Bissendorf tatsächlich einen Erfolg einfahren, würden sie die Serie auf einem ordentlichen siebten Platz beenden. Und damit sicherlich eine gute Basis für die Saisonabschlussfahrt nach Mallorca legen. ntr