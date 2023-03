Badminton-Ass Yannick Rohdenburg wagt den nächsten Schritt

Von: Hendrik Denkmann

Yannick Rohdenburg trainiert mehrmals die Woche auch noch in Rotenburg. © Fortuna Rotenburg

Bei Yannick Rohdenburg hat sich einiges getan. Der noch amtierende Sportler des Jahres von 2019 spielt inzwischen für Gifhorn/Nienburg Badminton.

Rotenburg – Drei Jahre stand der Wanderpokal zu Hause bei Yannick Rohdenburg. Da die Sportlerwahl nach zwei Absagen Mitte des Monats aber wieder stattfindet, muss der 24-Jährige ihn jetzt wieder rausrücken. „Zwischenzeitlich ist der Kleber brüchig geworden, weshalb ein älteres Schild abgegangen ist. Das habe ich wieder festgeklebt“, verrät der Sportler des Jahres 2019 bei der Rückgabe. Seither hat sich beim Badminton-Ass von der Wümme ohnehin einiges verändert.

Spielte Rohdenburg bei seinem Titelgewinn noch für Fortuna Rotenburg, heißt sein neuer Verein seit September des vergangenen Jahres SG Gifhorn/Nienburg. Dort läuft er für die Dritte des Vereins in der Landesliga auf und steht einen Spieltag vor Saisonende auf Platz eins. „Es geht nur noch darum, die Tabellenführung zu verwalten. Theoretisch können wir die beiden Spiele auch verlieren und steigen trotzdem auf“, rechnet Rohdenburg vor. Selbiges gelingt nach jetzigem Stand auch der Ersten, die um den Aufstieg in die 2. Bundesliga spielt, und der Zweiten, für die es um den Sprung in die Oberliga geht. Rohdenburg und seine Mitspieler treten in der kommenden Saison indes in der Niedersachsen-Bremen-Liga, der fünfthöchsten deutschen Spielklasse, an.

Im vergangenen Jahr spielte der Rechtshänder noch mit Rotenburg drei Ligen tiefer in der Bezirksklasse. Jetzt wagte er vor einem halben Jahr den Schritt in eine höhere Liga. „Ich habe immer mit dem Gedanken geliebäugelt, bin aber sehr Rotenburg-verbunden. Wenn, dann musste ich jetzt den Schritt gehen, bevor irgendwann mal Job und Familienplanung anstehen“, gesteht Rohdenburg, der weiterhin in der Wümmestadt lebt und zu den Punktspielen sowie einmal in der Woche zum Training die 60 Kilometer nach Nienburg pendelt. Seine zweite und dritte Einheit absolviert Rohdenburg in der Bodo-Räke-Halle beim SV Fortuna. „Dadurch ist es unter der Woche nicht so zeitintensiv und durch das Studium bin ich nicht komplett ausgelastet und kann mir Freiräume schaffen“, erklärt der Student der angewandten Therapiewissenschaften, ergänzt aber: „Es gibt Zeiten, in denen es anstrengend ist. Im Januar bin ich an vier von fünf Wochenenden nur unterwegs gewesen.“

Drei Jahre lang hatte Yannick Rohdenburg den Sportlerwahl-Pokal bei sich zu Hause stehen. Nun wird bald sein Nachfolger gekürt. © Denkmann

Neben seiner eigenen Karriere engagiert sich Rohdenburg auch als Coach. „Ich trainiere hier immer noch dienstags die Schüler und die Jugend“, erzählt er. Mittwochs arbeitet er seit drei Wochen am Stützpunkt in Nienburg mit dem U 17- und U 19-Landeskader, aus dem er zudem zwei Athleten tags darauf in Rotenburg individuell betreut. „Die beiden sind im Doppel bei der Deutschen Meisterschaft im letzten Jahr Dritter geworden“, betont Rohdenburg stolz. Aber damit nicht genug: „Seit rund eineinhalb Jahren mache ich auch die Turnierbetreuung für unseren Landeskader. Das sind immer zwölf Wochenenden im Jahr und umfasst Wettkämpfe wie deutsche Ranglistenturniere oder Meisterschaften.“ Dafür reiste der Rotenburger in den vergangenen Monaten quer durch Deutschland. Saarbrücken, Ilmenau, Neumünster, Berlin, Bonn und Mülheim – „nur den Süden habe ich ausgelassen“, scherzt er.

Bei einem Aufstieg mit Gifhorn-Nienburg werden auch diese Fahrten länger – für Rohdenburg kein Problem. Er freue sich auf die neue Aufgabe: „Das Ziel der Mannschaft wird sein, in der Liga drin zu bleiben.“ Persönlich hofft er, dass die Individualturniere nach einem schleppenden Re-Start nach der Corona-Pause vermehrt anlaufen. Lediglich an einer Landesmeisterschaft nahm er seither teil, belegte dort im Mixed einen geteilten fünften Platz und schied im Doppel im Achtelfinale sowie im Einzel in der ersten Runde aus. „Da habe ich gegen einen aus der ersten Mannschaft von Gifhorn-Nienburg gespielt. Beim nächsten Mal habe ich hoffentlich mehr Losglück“, meint er.