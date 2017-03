TuS Rotenburg startet gegen Nordhorn II in die heiße Phase

Rotenburg - Spitzenreiter TuS Rotenburg bewegt sich in der Handball-Verbandsliga schnurstracks auf die Meisterschaft und den damit verbundenen Oberliga-Aufstieg zu. Auch ein zweiter Platz würde am Ende der Saison reichen.

Am Wochenende stehen für die Muche-Sieben gleich zwei Spiele auf dem Programm. Heute (20.30 Uhr) steigt in der Pestalozzihalle die Nachholpartie gegen den Tabellenvorletzten HSG Nordhorn II, am Sonntag (17 Uhr) tritt Rotenburg beim Zehnten HSG Bützleth/Drochtersen an.

Der Aufstieg könnte schon Ende März sicher sein

Aus den letzten neun Spielen benötigt der TuS Rotenburg im Höchstfall noch fünf Siege, um den Aufstieg perfekt zu machen. Zwei davon soll es möglichst schon bis Sonntag geben. Wenn alles optimal läuft, könnte der Aufstieg eventuell schon Ende März nach dem Heimspiel gegen die SVGO Bremen gefeiert werden. Doch Trainer und Spieler setzen sich trotz der Ausgangslage nicht unter Druck: „Jedes Spiel in dieser Klasse muss erst einmal gewonnen werden. Leichte Gegner gibt es nicht. Auch die Partie gegen die abstiegsgefährdete Nordhorner Mannschaft ist kein Selbstgänger“, warnt Coach Nils Muche.

Er wird in der Woche schon dafür gesorgt haben, dass nach dem knappen Sieg im Hit bei der HSG Barnstorf/Diepholz II die Euphorie bei seinen Spielern nicht zu groß wird. Heute kann der Rotenburger Übungsleiter gegebenenfalls auf die beiden A-Jugendlichen Michel Misere und Kilian Behrens zurückgreifen, während am Sonntag beide voraussichtlich bei der A-Jugend im Einsatz sind.

Die Mannschaft nimmt die Favoritenrolle an

„Jeder Gegner will gegen den Tabellenführer gut aussehen. Das macht die Aufgabe für uns immer doppelt schwer“, glaubt der Coach. Aber seine Spieler besitzen in dieser Saison inzwischen auch so viel Selbstvertrauen, dass die Favoritenrolle in jeder Partie angenommen wird. Hinzu kommt, dass der Kader groß genug ist, den einen oder anderen Ausfall auch einmal zu verkraften.

Übrigens ist das Team gewarnt: Gegen die HSG Bützfleth/Drochtersen wurde in der vergangenen Saison in Drochtersen nur knapp mit 24:23 gewonnen. Bützfleth/Drochtersen benötigt noch jeden Punkt für den Klassenerhalt – ein Kampfspiel ist zu erwarten.

jho