Heinz-Günter Bargfrede übt Kritik an Bürgermeister Andreas Weber und fordert Kunstrasenplatz

Rotenburg - Von Vincent Wuttke. Nächste Runde in der Debatte um die Verlegung des Trainingslagers von West Ham United: Nachdem die Stadt Rotenburg dem englischen Premierligisten zwei zusätzliche Übungseinheiten verweigert hatte und der Verein nun auf der Anlage in Bothel trainiert, musste sich Bürgermeister Andreas Weber (SPD) gestern in einer nichtöffentlichen Sitzung des Verwaltungsausschuss des Stadtrates den Fragen von Heinz-Günter Bargfrede stellen.

„Denn einem Verein wie West Ham keine Lösungen anzubieten und stattdessen die Tür vor der Nase zuschlagen, das geht nicht“, meint Bargfrede auf Nachfrage. Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der CDU und das Mitglied des Sportausschusses ist der Meinung, dass für so eine Anfrage die Beschädigung des Rasens kein Grund für eine generelle Absage sein dürfe. „Wenn ein weltbekannter Klub wie West Ham hier herkommt, ist es schließlich nicht hoch genug einzuschätzen, wie groß die nachhaltige Außenwirkung und die Werbung für Rotenburg ist“, fährt Bargfrede fort. „Deshalb sollte von Seiten der Stadt auch alles getan werden, um den Aufenthalt für diesen Verein so angenehm wie möglich zu machen.“

Das sieht Weber anders. In den vergangenen Jahren habe er dem Hamburger SV und West Ham United vier Trainingslager genehmigt. „Irgendwann muss eine Grenze gezogen werden, damit die Rotenburger Sportvereine und Schulen auch zu ihrem Recht kommen und die Trainingsanlage ihrem Ursprungszweck in der guten Qualität zur Verfügung steht“, teilt er in einer Stellungnahme mit. Aus seiner Sicht seien die Sportanlagen nämlich für die Schulen und Sportvereine geschaffen und nicht für Trainingslager auswärtiger Mannschaften. So fügt er an: „Es ist keine Blamage für Rotenburg, wenn ein Verein im Wachtelhof nächtigt und sein Trainingslager außerhalb durchführt.“

Damit einem Profiverein nicht erneut ein Trainingslager wegen befürchteter Überbeanspruchung der Plätze abgesagt wird, fordert Bargfrede nun den Bau eines Kunstrasenplatzes. „Es ist bisher immer am Geld gescheitert, das haben wir nun“, sagt er. Der CDU-Politiker hat im Verwaltungsausschuss einen Informationsbesuch in Schneverdingen vorgeschlagen. Dort wurde ein Kunstrasenplatz im November 2015 eingeweiht. Weber lehnt es ab, sich dort in nächster Zeit umzuschauen. Erst wird er den Bedarf, baurechtliche Probleme und die Kosten eines Baus prüfen. „Wenn alles festgestellt werden sollte, kann man sich neueste Kunstrasenplätze ansehen“, bleibt der Bürgermeister beim dem Thema zurückhaltend.