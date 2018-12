Rotenburg fehlt es an der Konzentration

27:32 bei Drittliga-Absteiger Fredenbeck

+ Jens Koch erzielte in Fredenbeck Rotenburgs einzige Führung zum 6:5 und verkürzte in der Schlussphase mit einem Doppelpack. Insgesamt kam der Spielmacher auf vier Treffer. - Foto: Freese

Rotenburg - Eine schwache Phase in der zweiten Halbzeit hat die Oberliga-Handballer des TuS Rotenburg beim Drittliga-Absteiger VfL Fredenbeck so weit zurückgeworfen, dass sie die Geestlandhalle als Verlierer verließen. „Da sind wir leider von der Taktik abgewichen, hatten zu viele eigene Ideen beziehungsweise haben zu viele Fehler gemacht“, resümierte Coach Nils Muche nach der 27:32 (12:14)-Niederlage. Mit 12:10 Punkten fiel seine Mannschaft auf Platz sieben zurück, befindet sich damit aber immer noch in sicheren Gefilden.