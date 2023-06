Rotenburger Chris Ole Brandt will in Burgdorf aufs Sprungbrett

Von: Matthias Freese

Teilen

Im Anflug auf die 3. Liga: Chris Ole Brandt (am Ball) wirft seine Tore künftig für die TSV Burgdorf II. © Freese

Chris Ole Brandt hat sich entschieden: Der scheidende Goalgetter des TuS Rotenburg wechselt zum Handball-Drittligisten TSV Burgdorf II.

Rotenburg – Momentan pendelt Chris Ole Brandt noch – fast täglich von Rotenburg in Richtung Hannover. „Es ist alles stressig“, hat der 22-jährige Rückraumlinke bereits festgestellt, denn er ist immer noch auf Wohnungssuche. Möglichst keine WG, sondern einfach „ein Zimmer, allein, weil ich glaube, dass mich das weiterbringt, wenn ich auf mich alleingestellt bin“, sagt er. Erst seit wenigen Tagen steht endgültig fest, wohin es den mit Abstand besten Torjäger des Handball-Oberligisten TuS Rotenburg in der nächsten Saison verschlägt. Er hat sich für die Turn- und Sportvereinigung Burgdorf II aus der 3. Liga Nord entschieden. Den Vertrag hat er diese Woche unterschrieben abgegeben.

Das Training hat vor wenigen Tagen bereits begonnen – insofern drängt es, was eine neue Bleibe angeht. „Aber ich habe da jetzt was in Aussicht“, berichtet Brandt, der quasi ohne Pause einsteigt. „Ich hatte keine Woche handballfrei. Es wäre schon ganz schön gewesen, mal einmal runterzukommen“, erinnert er daran, dass er als Coach mit der Rotenburger B-Jugend noch die Relegation zur Oberliga absolviert hat. Seine Entscheidung, sich dem Drittligisten, nordöstlich von Hannover gelegen, anzuschließen, hat er „so richtig erst vor zwei Wochen getroffen“, erzählt Brandt. Zumal es durchaus Alternativen gab – allen voran Drittliga-Aufsteiger VfL Fredenbeck. „Am Ende war es einfach eine Bauchentscheidung“, sagt der BWL-Student mit Schwerpunkt Sportökonomie, der sich im vierten Semester befindet und hierfür vorerst weiter an der Universität in Bremen bleiben will.

Auch der VfL Fredenbeck war interessiert ‒ letztlich war es eine „Bauchentscheidung“

Der Perspektivkader des Erstligisten TSV Hannover Burgdorf – als „Die Recken“ bekannt – bekam aber auch deshalb den Zuschlag, weil Brandt eben noch Ziele hat: „Es ist hier letztendlich die Chance aufs Sprungbrett“, gesteht er. „Deswegen gehe ich diesen Schritt, um es zu versuchen.“ Den Traum vom Profihandball hat er längst noch nicht aufgegeben. „Und wenn ich merke, dass es nichts wird, ist es auch okay. Dann habe ich es aber wenigstens probiert.“ Hoffnung zieht er auch daraus, dass er das Angebot aus Burgdorf überhaupt bekommen hat, obwohl er nicht mehr zu den Jüngsten des U 23-Kaders gehört. „Tatsächlich bin ich einer der Älteren. Dass ich hier mit 22 Jahren die Chance noch mal bekomme, zeugt vom Vertrauen, dass sie ja was in mir sehen.“ Sprungkraft und Torgefahr des langhaarigen Rückraumspielers sind eben auch in Burgdorf längst bekannt. Mit 174 Toren war der Rotenburger schließlich der drittbeste Goalgetter der Oberliga Nordsee. Und das, obwohl er in den letzten Spielen nicht mehr ganz so effektiv war. Vielleicht auch, weil seine handballerische Zukunft ihn zu sehr beschäftigt hatte. „Vollkommen richtig“, gesteht Brandt. „Es gab zwei, drei Spiele, wo ich selbst richtig gemerkt habe, dass es nicht mehr so lief.“

Mit dem Wechsel Richtung Hannover verlässt er nun das heimische Nest – raus aus der Komfortzone. „Definitiv“, weiß Brandt, der beim Handballverband Niedersachsen-Bremen auch weiterhin als Trainer für den Nachwuchsbereich tätig ist. Und bereits nach den ersten Einheiten beim Drittligisten hat er festgestellt: „Es ist noch mal ein ganz anderes Level.“ An das will er sich schnell gewöhnen und sich entwickeln – und dafür nimmt er auch gerne ein wenig Stress in Kauf.