Die rote Asche ruft

Tennisspieler dürfen unter strengen Auflagen wieder auf die Courts

+ Schattenspiele auf roter Asche: Auch in Rotenburg flogen am Mittwoch die ersten Bälle. Foto: Freese

Rotenburg - Von Matthias Freese. Gerade mal eine Handvoll Autos parken am Mittwoch um die Mittagszeit vor dem Gelände des Tennis-Clubs Grün-Weiß Rotenburg. Das Ploppen der gelben Bälle – kaum zu vernehmen. Es ist fast so still wie in den zurückliegenden sieben Wochen, als das Coronavirus den Sport in ein künstliches Koma versetzt hat. Doch der Eindruck täuscht. Morgens seien zeitweise sieben der zehn Plätze gleichzeitig belegt gewesen, erzählt der stellvertretende Sportwart Rüdiger Kahrs. Erst am Abend zuvor hatte sein Verein das endgültige Okay erhalten: Das Niedersächsische Ministerium für Inneres und Sport hatte die in der Vorwoche bereits angekündigte Öffnung der Outdoor-Sportanlagen unter strengen Hygieneauflagen per Verordnung erlaubt.