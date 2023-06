Scheeßels Spielertrainer Eric Staats: „Kreisliga als Bonus-Saison sehen“

Von: Manfred Krause

Jetzt gilt´s für den SV Rot-Weiß Scheeßel: Kann das Team die Erfolgsserie ausbauen, würde es in die Kreisliga aufsteigen. Wir sprachen mit dem Coach.

Scheeßel – Eigentlich wollte der SV Rot-Weiß Scheeßel einen Reisebus chartern, um Freitag, 9. Juni, zum Relegationsspiel nach Hesedorf bei Gyhum (Anpfiff um 19 Uhr) zu fahren. Doch es gab keine freien Busfahrer, sodass der Vizemeister der 1. Fußball-Kreisklasse Süd ab 18 Uhr mit einem Autokorso die Anreise plant. Welche Chancen sich Scheeßels Spielertrainer Eric Staats im Aufstiegsspiel zur Kreisliga gegen den TSV Gnarrenburg, Zweiter der Nordstaffel, ausrechnet, verrät er im Interview.

Ihr Team ist seit 16 Punktspielen ungeschlagen, hat seit Mitte Oktober in der Liga nicht mehr verloren. Was haben Sie personell oder taktisch verändert?

Die Mannschaft hat sich über eine gute Trainingsarbeit sowohl im technischen wie im taktischen Bereich verbessert. Wir haben versucht, das zu optimieren – und letztlich hat es für einen sehr guten Entwicklungsschub gesorgt.

Wie groß war die Hoffnung vor dem letzten Spiel, noch auf den Relegationsplatz zu springen?

Die Liga ist schon recht ausgeglichen, daher haben wir bis zuletzt an ein kleines Wunder geglaubt. Dass der FC Rüspel/Weertzen bei der abstiegsgefährdeten SG Horstedt/Mulmshorn (2:3, Anm. d. Red.) eine schwere Aufgabe vor der Brust haben würde, war schon klar. Denn wir haben gegen Horstedt auch nur einen Punkt geholt.

Wäre die Kreisliga denn eine gute Bühne für die Weiterentwicklung Ihrer jungen Mannschaft?

Da gibt es sicherlich ein Für und ein Wider. Grundsätzlich geht es im Falle des Aufstiegs doch gegen den Abstieg, da müssten alle eine super Mentalität mitbringen und an einem Strang ziehen. Die Kreisliga müsste man einfach als Bonus-Saison sehen. Ich denke aber auch, dass ein weiteres Jahr 1. Kreisklasse der Entwicklung guttun würde, um sich auf einem guten Niveau zu etablieren.

Wie schätzten Sie den TSV Gnarrenburg ein und was kann in dem „Endspiel“ letztlich den Ausschlag geben?

Der TSV Gnarrenburg hat schon eine fußballerische Qualität zu bieten und sich gegen eine starke Konkurrenz durchgesetzt. Wir müssen in dem Spiel auf uns schauen und unseren Plan souverän umsetzen. Wenn wir das schaffen, können wir den Platz als Sieger verlassen und uns die Krone aufsetzen.

Ihren Vertrag für die kommende Saison haben Sie noch nicht unterschrieben. Ist das abhängig vom Aufstieg?

Nein. Das hat nichts mit dem Aufstieg zu tun, es sind persönliche und berufliche Dinge.

Abstiegsrelegation: Vorteil Horstedt/Mulmshorn?

Die Zahlen sprechen für die SG Horstedt/Mulmshorn: Der Vorletzte der 1. Fußball-Kreisklasse Süd, der sich durch den 3:2-Erfolg über den FC Rüspel/Weertzen am letzten Spieltag wieder auf den Relegationsplatz vorgeschoben hatte, trifft im entscheidenden Spiel um den Abstieg heute um 19.30 Uhr in Bülstedt auf dem MTSV Selsingen II. Während die Horstedter im Laufe der Saison 24 Punkte einsammelten, lag die Ausbeute beim Tabellenvorletzten der Nordstaffel bei neun Zählern. Zudem kassierte die Kreisliga-Reserve satte 95 Gegentore in 26 Spielen und ist mit 18 geschossenen Treffern alles andere als torgefährlich. Horstedt (29:74) hofft wieder auf Stürmer Florian Möhle, der gegen Rüspel doppelt getroffen hat.