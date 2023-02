Rot gegen Misere sorgt für Knick im Rotenburger Spiel

Von: Matthias Freese

Teilen

Jens Behrens (Mitte) agierte nicht nur in der Abwehrmitte, sondern auch als Kreisläufer für den gesperrten Kilian Behrens. Hier versucht er, sich gegen Louis Kamp durchzusetzen. © Freese

Mit gleich zwei Routiniers im Team führte der TuS Rotenburg lange Zeit. Doch letztlich drehte Altjührden in der zweiten Hälfte die Partie.

Rotenburg – Wer von den fast 300 Zuschauern etwas später, also in den zehn Minuten vor der Pause, die Pestalozzihalle betrat, dürfte womöglich kurz gestutzt und sich gefragt haben, ob er hier richtig ist. Auf dem Feld standen mit Patrick Zahn und Christian Lüdemann zu diesem Zeitpunkt nämlich gleich zwei Routiniers aus der dritten Mannschaft des TuS Rotenburg. Doch die halfen tatkräftig mit, dass die Oberliga-Handballer von der Wümme mit einer Führung in die Halbzeit gingen. Dennoch sollte es nicht zum vierten Sieg in Serie reichen, denn die hochgehandelte SG VTB/Altjührden drehte die Partie noch in einen 29:26 (14:16)-Erfolg und profitierte dabei von einer Roten Karte gegen Lukas Misere in Minute 36.

„Das ist schon deutlich schneller und härter“, nannte Patrick Zahn einen wesentlichen Unterschied zur Regionsoberliga, in der er sonst aufläuft. Dass er jahrelang höher gespielt hat, war dem 33-Jährigen, der die Rückraummitte übernahm und am Ende mit vier Toren sogar zweitbester Werfer seines Teams war, anzumerken. „Patrick hat uns schon ordentlich geholfen“, stellte auch Coach Daniel van Frayenhove fest. Und der gerade aus dem Skiurlaub zurückgekehrte Christian Lüdemann (32) habe in der Abwehr dafür gesorgt, dass Jens Behrens im Mittelblock mal „Luft“ holen konnte. Jens Behrens hatte nach dem Ausfall von Kilian Behrens, der für drei Spiele gesperrt ist, auch vorne als Kreisläufer agieren müssen.

Mit Übersicht und Torgefahr: Patrick Zahn (am Ball) half als Spielmacher aus. © Freese

Eine Halbzeit lang bereiteten die Rotenburger den Gästen aus dem Landkreis Friesland arge Probleme und lagen nach dem Gegenstoß-Tor von Thies Stieghahn sogar mit 16:13 vorne (30.). „Schmeißen wir unsere drei Siebenmeter und alle Gegenstöße rein, machen wir den Deckel drauf. So halten wir sie am Leben“, haderte van Frayenhove in der Pause beim Gang in die Kabine.

Aus der kam Altjührden besser heraus. Hatte sich der Tabellenfünfte schon vor der Pause auf Keeper Hendrik Legler verlassen können (er parierte unter anderem die Siebenmeter von Michel Misere und Lukas Misere), so machte der eingewechselte Finn-Luca Schwagereit dort nahtlos weiter. „Das Keeperduell haben sie gewonnen“, meinte van Frayenhove, obgleich auch Yannick Kelm zumindest in der ersten Halbzeit einiges abwehrte.

Lukas Misere (r.) war gekommen, um sich zu entschuldigen. Jonas Rohde (l.) reagierte aufgebracht. © Freese

„Wir sind lange nicht auf 20 Tore gekommen“, wusste auch Lukas Misere um die aufkommenden Angriffsprobleme. So benötigte sein Team fast 20 Minuten, um in der zweiten Halbzeit vier Treffer zu erzielen. Der Linksaußen stand da schon nicht mehr auf dem Feld. Die Unparteiischen Jan Bröcker/Markus Richter (TV Bissendorf-Holte/TSG Burg Gretesch) hatten ihn nach einem Foul an Jonas Rohde beim Stand von 17:18 Rot gezeigt (36.). „Ich treffe ihn schon“, gestand der Rotenburger. „Aber ich stehe mit dem Rücken zu ihm und sehe ihn gar nicht kommen.“ Auch er wusste: „Da ist noch mal so ein Knick im Spiel gewesen.“ Da half es wenig, dass Altjührdens Nicholas Beck nach einem harmlosen Eingreifen gegen Thies Stieghahn kurz darauf ebenfalls disqualifiziert wurde (40.).

„Ich weiß, es kribbelt immer, aber wir hätten geduldiger spielen müssen“, bemerkte Patrick Zahn. „Wir hatten von der 30. bis zur 40. Minute zu schnelle Abschlüsse.“ Auch Top-Torjäger Chris Ole Brandt hatte dabei nicht seinen besten Tag erwischt und lag am Ende bei nur drei Treffern. „Und wir konnten in der zweiten Halbzeit keine erste und zweite Welle mehr laufen, das hat Altjührden wirklich gut gemacht“, räumte van Frayenhove ein. „Ärgerlich“, fand Lukas Misere und wusste, dass durchaus mehr drin war. „Aber am Ende geht der Sieg in Ordnung.“

Sieht ein wenig wie Paar-Akrobatik aus, ist aber ein hart geführter Zweikampf zwischen Rotenburgs Paul Schröder (2.v.l.) und Altjührdens Jonas Rohde. © Freese

Mit 15:17 Punkten stehen die Rotenburger als Tabellensechster weiter gut da. Und so konnte sich Patrick Zahn mit einem guten Gefühl nach seinem zweiten Aushilfseinsatz in dieser Saison auf seine dritte Mannschaft konzentrieren: „Morgen wieder Regionsoberliga“, verabschiedete er sich aus der Halle.