Rosemeyer wirft sich für das Halbfinale warm

Von: Matthias Freese

Leonie Rosemeyer (am Ball) spielt die dritte Saison für die Hurricanes – und erstmals mit dem Team die Play-offs. © Freese

Mit fünf Dreiern trug unsere Spielerin des Wochenendes Leonie Rosemeyer entscheidend dazu bei, dass die Hurricanes das Viertelfinale erfolgreich bestritten.

Rotenburg – Leonie Rosemeyer war „geflasht“, wie sie verriet. „Wir können es noch gar nicht richtig glauben.“ Der Einzug ihrer Avides Hurricanes ins Halbfinale nach dem 76:72-Sieg bei den Qool Sharks Würzburg war vor den Play-offs nicht eingeplant gewesen. Doch nun spielt der Tabellenvierte der 2. Bundesliga Nord gegen den Tabellenzweiten VfL Bochum um den Einzug ins Endspiel. Und das liegt auch an der Flügelspielerin, die am Samstag gleich fünf Dreier versenkt hatte.

„Ich bin zufrieden mit mir, endlich mal wieder – es wurde ja auch Zeit“, meinte Rosemeyer nach ihrer Gala halb erleichtert, halb bestens gelaunt. Zumal die Quote eine richtig gute war. Für ihre erfolgreichen Distanzwürfe benötigte sie lediglich acht Versuche. „Wir waren im Flow und haben die Würfe gut herausgespielt, da ist die Chance zu treffen dann auch höher“, erklärte die 24-jährige Studentin, die sich damit selbst ein nachträgliches Geburtstagsgeschenk machte.

„Werfen ist viel eine Kopfsache“

Coach Christian Greve war der Auftritt natürlich auch ins Auge gestochen, vor allem aber hob er hervor: „Die Momente, in denen sie getroffen hat, waren unfassbar wichtig.“ Mehrfach stoppte Rosemeyer dadurch Würzburgs begonnenen Lauf, speziell im ersten Viertel erzielte sie drei Dreier.

„Werfen ist viel eine Kopfsache“, meint die frühere Jugendnationalspielerin, die ihre Wurzeln in Braunschweig hat und seit 2020 für die Hurricanes aufläuft. Und da das Team immer besser zusammenfindet, „fühlt man sich wohler und hat ein besseres Gefühl.“ Zudem erhält sie die Rückendeckung ihres Trainers. „Wir reden vorher drüber, dass sie es auf jeden Fall probieren soll und sich die Würfe nehmen soll“, sagt Greve. Er spürt ohnehin, dass seine Dreier-Expertin im Play-off-Modus ist: „Sie ist sowieso kommunikativ und voll dabei, aber jetzt merkt man es noch mehr.“

VfL Bochum als Wunschgegner der Hurricanes

Nun geht es also gegen den VfL Bochum, der den DJK Bamberg rausgeworfen hat. Die Damen aus dem Ruhrpott sind durchaus der Wunschgegner für das Halbfinale gewesen. „Wir kennen sie und wissen, dass wir sie schlagen können und was auf uns zukommt. Außerdem ist es die kürzere Fahrt“, betont Rosemeyer.

Mitten in der Nacht waren sie am Sonntag erst aus Würzburg zurückgekommen. „Das ist schon eine süße Strecke. Aber ich kann ja ausschlafen“, erzählte Rosemeyer noch auf der Rückfahrt am Telefon. Nein, auch ihr Hund würde sie nicht frühzeitig aus dem Bett holen. „Der ist da sehr flexibel.“

Flexibel müssen auch die Hurricanes zeitlich sein, denn für sie verlängert sich die Saison nun mindestens um zwei Wochen, vielleicht sogar um drei. Das Finale? „Auf jeden Fall ist es machbar und nun auch das Ziel“, sagt Leonie Rosemeyer.