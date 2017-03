Rosemann setzt das Highlight

Sören Heyber (am Ball) kurbelte das Spiel des Rotenburg aus dem Rückraum immer wieder an. Notfalls versuchte es der sechsfache Torschütze auch mal mit Gewalt und war so von der Abwehr des TvdH Oldenburg kaum in den Griff zu bekommen. - Foto: Woelki

Rotenburg - Von Vincent Wuttke. Die Pflicht war nach 57 Minuten erfüllt und so konnte ruhigen Gewissens auch noch etwas für die Galerie getan werden. Einen perfekt gespielten Kempa-Trick von Patrick Zahn vollendete Nils Rosemann zum zwischenzeitlichen 33:25 für den TuS Rotenburg. Die gut 200 Zuschauer dankten mit viel Applaus. Am Ende gewann der Spitzenreiter der Handball-Verbandsliga in eigener Halle gegen den TvdH Oldenburg mit 34:28 (14:13). Somit ist der Weg in die Oberliga nicht mehr weit. „Noch zwei oder drei Siege – dann sind wir durch“, rechnete Coach Nils Muche vor.

Doch auf Rechenspiele will sich Luka Bruns nicht verlassen, „Wir wollen alle Partien gewinnen“, gibt er das Ziel für die restlichen Spiele vor. Wenn auch Bruns weiterhin in seiner Topform weiterspielt, ist Rotenburg nur schwer zu schlagen. Der Rechtsaußen, der gegen Oldenburg wieder über weite Teile des Spiels auf halbrechts agierte, war mit sieben Treffern erneut bester Torschütze auf Seiten der Gastgeber und fühlte sich auf seiner neuen Position wohl. „Ich spiele natürlich da, wo es der Coach will. Es ist ja auch besser, wenn man beides kann“, sagte Bruns.

Sein Gegenpart Lukas Misere erwischte auf Linksaußen hingegen nicht seinen besten Tag. Zwar traf er fünf Mal, doch im direkten Duell mit Oldenburgs Schlussmann Jan Claas Tholen hatte der Rotenburger oft das Nachsehen. Gleich den ersten Siebenmeter und drei Tempogegenstöße von Misere vereitelte Tholen. In der zweiten Halbzeit ließ Coach Muche seinen Schützling dann für gut 15 Minuten draußen. „Lukas ist momentan etwas unzufrieden mit sich, aber er kann als junger Spieler nicht immer 15 Tore werfen. Außerdem hat er seine Sache trotzdem gut gemacht und in der Abwehr einige Bälle geholt“, fand der Coach.

So waren es andere Spieler, die das Torewerfen neben Luka Bruns übernahmen. Vor allem der für Misere eingewechselte Nils Rosemann tat sich als Linksaußen positiv hervor. Er netzte vier Mal ein. Und auch Sören Heyber (sechs Tore) und Jens Koch (fünf Treffer) leiteten das Spiel aus dem Rückraum heraus erfolgreich. „Die gesamte Mannschaft hat eine sehr gute Leistung abgerufen“, lobte Muche die Geschlossenheit. So konnte er fast im kompletten zweiten Durchgang seinen Abwehrchef Klaas-Marten Badenhop auf der Bank lassen. „Er war etwas auf Zinne und wollte die Gegner zu sehr umhauen. Mit Jens Behrens und Christian Hausdorf hat es dann gut im Block geklappt. So wollte ich nicht mehr wechseln“, erklärte der Trainer.

Und trotzdem blieb die Begegnung lange Zeit offen. Noch in der 20. Minute hatte Oldenburgs neunfacher Torschütze Lukas Freese zum 10:10 ausgeglichen. Wenig später war Rotenburg das erste Mal in der Partie nach Miseres Tor zum 14:11 mit drei Treffern vorn (27.). Bis zur Pause waren die Gäste, denen im gesamten Spiel keine einzige Führung gelang, aber wieder auf 13:14 dran.

In Durchgang zwei änderte sich zunächst wenig. Eine Viertelstunde vor Schluss schloss Oldenburgs Alexander Janssen einen Gegenstoß zum 21:22 ab. „Bis dahin war es wirklich eng. Aber dann sind wir noch einmal aufgewacht“, fand Bruns. „Die sind aber auch keine Bratwurstmannschaft“, ergänzte Muche. Bis zur 52. Minute zog Rotenburg aber dank eines Doppelschlags von Jens Koch, einem Tor von Lukas Misere und einem Treffer von Nils Rosemann auf 27:22 davon – die Entscheidung. Das letzte Heim-Tor markierte Bruns per Siebenmeter, bevor Lukas Freese für Oldenburg den Schlusspunkt setzte (59.). „Vielleicht haben wir noch drei Gegentore zu viel bekommen, aber wann immer wir in der Bredouille waren, haben wir getroffen“, war Muche äußerst zufrieden.