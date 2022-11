Rosebrock ist nach Niederlage in Ippensen „einfach nur ratlos“

Von: Manfred Krause

In dieser Situation setzt sich Eike Buckenberger (r.) gegen Diego Moreira durch. Kurz zuvor brachte Sottrums Verteidiger seinen Gegenspieler im Strafraum zu Fall. © Krause

Trotz Führung geht der TV Sottrum in Ippensen als Verlierer vom Feld. Vor allem Keeper Tobias Engel war es zu verdanken, dass es nicht deutlicher wurde.

Ippensen – Das war fußballerisch einfach zu wenig, was der Bezirksligist TV Sottrum beim kampfstarken Tabellennachbarn SV Ippensen bot, um sich erfolgreich durchzusetzen. Den Wieste-Mannen fehlte es im Kreisderby bereits im Spielaufbau an Ideen und am Auge für den tiefen Ball, was an guten Tagen die Sechser Helge Osmers und Patrick Brillowski leisten können. „Die Mannschaft hatte sicherlich nicht ihren besten Tag. Doch vielleicht liegt es auch an mir, dass ich den Spielern nicht die richtige Spielweise an die Hand gegeben habe“, räumte Coach Dariusz Sztorc nach dem 1:2 (0:1) ein.

Schon in der Anfangsphase mussten die mitgereisten Fans gleich mehrfach zittern, denn Ippensens Torjäger Marius Schönfeld vergab direkt nach dem Anstoß freistehend das 1:0. „Der Gegner war einfach galliger und wir oft einen Schritt zu spät“, fand Innenverteidiger Jannik Rosebrock. Dies zeigte sich auch in der nächsten Aktion, als Keeper Tobias Engel im Eins-gegen-eins der Sieger gegen Schönfeld blieb (8.). Und auch beim dritten Hochkaräter packte die Deckung, die riesige Lücken aufwies, nur halbherzig zu. Doch auf Engel war Verlass. Er klärte reaktionsschnell gegen den einschussbereiten Timo Peters (18.).

„Das war ein Grottenkick“

Erst jetzt sorgte Yannick Böhling für einen ersten Lichtblick der Gäste (21.), die danach besser ins Spiel fanden und durch Matthias Michaelis zu dem Zeitpunkt eher überraschend in Führung gingen (29.). Der Zehner versetzte nach einem Zuspiel von Böhling Keeper Florian Krause mit einem „Kullerball“. Doch der Gegenzug brachte das 1:1. Timo Peters ließ Engel mit einem Flatterball aus der Distanz alt aussehen (30.). „Das war schon ein Kack-Tor. Da tut mir der Kollege ein wenig leid“, bemerkte Krause augenzwinkernd. Noch vor der Pause jubelten die Gastgeber erneut, nachdem Nils Klindworth seinen Strafstoß verwandelte (45.). Nach einem Foul von Eike Buckenberger an Diego Moreira hatte Referee Julian Hammann (SV Drochtersen/Assel) auf den Punkt gezeigt. „Wenn der Schiedsrichter den Elfer gibt, muss er uns auch nach dem Foul an Matthias einen geben“, dachte Sztorc an die Szene in Hälfte zwei, als sein Offensivmann zu Fall kam (73.).

In der lief für die Sottrumer ohnehin nicht mehr viel zusammen. „Wir haben uns in der zweiten Halbzeit nicht eine zwingende Chance erspielt und waren einfach nur ratlos“, kritisierte Rosebrock. Auch Ippensen fand keine Ruhe am Ball, um einen gepflegten Kurzpass zu spielen oder zu kombinieren. Dafür war „Langholz“ angesagt. „Das war ein Grottenkick“, grantelte Sztorc deshalb auch. Er war mit der 1:2-Niederlage noch gut bedient, denn Schönfeld und Moreira hätten das Ergebnis noch weiter ausbauen können (70./77./86.). „Wir waren die deutlich bessere Mannschaft und haben verdient gewonnen“, betonte wiederum Ippensens Coach Holger Dzösch.