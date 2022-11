Rosebrock-Heemsoth übernimmt Verantwortung und will die Titel

Von: Hendrik Denkmann

Mit dem MTV Jeddingen hat Emelie Rosebrock-Heemsoth noch große Ziele. Persönlich hat die Kapitänin ebenfalls eine Bestmarke ins Auge gefasst.

Jeddingen – Für Emelie Rosebrock-Heemsoth soll es in dieser Bezirksliga-Saison in vielerlei Hinsicht hoch hinaus gehen. Die Zielsetzung vor dem Spitzenspiel gegen den zweitplatzierten TSV Apensen ist zumindest eindeutig: „Erst mal wollen wir Samstag Herbstmeister werden. Dann wollen wir am Ende natürlich auch ganz oben stehen – und das möglichst souverän“, erklärt die Fußballerin die Ziele mit ihrem Spitzenreiter MTV Jeddingen. Persönlich wünscht sie sich zudem, im Ranking der Torjägerinnen die Nummer eins zu bleiben. Aktuell führt sie dieses mit 15 Treffern an, gefolgt von Mascha Laucke (TSV Fischerhude-Quelkhorn) mit zwölf und Aline Stenzel (TSV Bassen) mit zehn.

Auch im internen Familienduell mit ihrem Bruder Cederic Rosebrock-Heemsoth legte Jeddingens Kapitänin mächtig vor. Der 23-Jährige kommt für den TSV Lohberg in zwölf Spielen in der Kreisliga Verden vergleichsweise nur auf sieben Treffer. „Er spielt wie ich auch als linker Flügel. Wir haben daher so eine kleine Rivalität, wer am Wochenende mehr Tore macht“, verrät die 21-Jährige, die erst am Wochenende beim 7:1-Sieg gegen Fischerhude vierfach netzte. Der erste Treffer gelang ihr vom Punkt. Dazu hieß es im Liveticker der Partie: „Eiskalt! Emelie, da kann dein Bruder noch was lernen!“ Dieser Kommentar entging auch der Goalgetterin nicht: „Er hat vor drei, vier Wochen mal einen Elfer souverän verschossen. Ich bin in dieser und der letzten Saison hingegen bei einer 100-Prozent-Trefferquote.“

MTV Jeddingen anstatt Fußball-Pause

Aus dem Spiel heraus nutzt Rosebrock-Heemsoth ebenso nahezu jede Chance. „Sie weiß, wo die Bude steht, und kann ein Spiel alleine entscheiden. Wir suchen Emelie natürlich als Team, aber sie hat oft selbst Ideen, die ich in der Liga selten gesehen habe“, lobt Trainer Markus Schwarz seine Offensivspielerin, die selbst mit ihrer Ausbeute vor der Saison nicht gerechnet hätte. „Wir sind ja aus der Ost- in die Weststaffel gewechselt. Die Weststaffel gilt aber als stärkere. Letztes Jahr hatte ich am Ende 22 Tore, jetzt stehe ich nach nicht mal der Hälfte schon bei 15“, begründet Rosebrock-Heemsoth ihre Überraschung.

Seit nun rund dreieinhalb Jahren, genauer seit Mai 2019, spielt die Speditionskauffrau für Jeddingen. Zu dieser Zeit machte die Hohenaverbergenerin gerade ihr Sportabitur. „Meine Mannschaft hatte sich aufgelöst und ich hatte gesagt, dass ich bis zum Sommer kein Fußball mehr spiele, weil ich mich nicht verletzen durfte“, erzählt Rosebrock-Heemsoth, die bis dahin ihre gesamte Jugendzeit bei ihrem Heimatverein, dem TSV Lohberg, verbracht hatte. „Dann hat mich meine Freundin Nele Nareike mit nach Jeddingen genommen. Ich habe mir zwei, drei Spiele angeschaut und dabei hat ,Ede‘ (Andreas Heinrich, Trainer der zweiten Damen, Anm. d. Red.) mir ein Anmeldeformular in die Hand gedrückt. In der Woche darauf habe ich mein erstes Spiel für die Erste gegen den SV Holtebüttel gemacht“, weiß Rosebrock-Heemsoth noch genau. Mit ihrem Debüt verbindet sie vor allem eine Erinnerung: „Mich kannte bis dahin keine Mitspielerin. Als ich in der Umkleide saß und die alle reinkamen, meinte eine zu mir: ,Entschuldigung, du bist hier falsch. Die Gästekabine ist nebenan.“

„Hauptsache, wir machen eins mehr“

Mittlerweile ist sie voll integriert, schießt mit Abstand die meisten Tore. Am Anfang der Saison wählten ihre Mitspielerinnen sie sogar zur Kapitänin. „Vor einem Jahr habe ich sie in dieser Position noch nicht gesehen. Jetzt ist sie trotz ihres jungen Alters reif genug und geht vorne voran“, gesteht ihr Coach Markus Schwarz, der Rosebrock-Heemsoth auch für ihr Engagement abseits des Platzes lobt: „Sie organisiert mit mir die Busfahrt für unser Spiel in Apensen.“ Dort solle die Herbstmeisterschaft eingetütet und auf der Rückfahrt gefeiert werden. „Da ist mir auch egal, wer die Tore schießt. Hauptsache, wir machen eins mehr“, betont Rosebrock-Heemsoth und lacht.